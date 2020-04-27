Johnson: İngiliz halkının yaptığı fedakarlığı çöpe atmayı ve ikinci defa zirveyi görme riskini reddediyorum

Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda üç gün geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün göreve döndü.

Downing Street’teki Başbakanlık Konutu’nun önünde konuşan Johnson, “Enfeksiyonların ikinci defa zirve yapması riskini almayı reddediyorum” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını “çok hızlı bir şekilde hafifleterek İngilizlerin yaptığı fedakarlıkları çöpe atmayacağını” belirten Jonhson, şunları söyledi:

“Bunun çok zor olduğunu biliyorum. Ekonominin olabildiğince hızlı şekilde canlanmasını istiyorum. Ancak İngiliz halkının yaptığı fedakarlığı çöpe atmayı ve ikinci defa zirveyi görme riskini reddediyorum.

“Kısıtlamaların kaldırılması politikası hakkında, ne kadar hızlı ya da yavaş olacağı ya da ne zaman olacağı konusunda bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Hükümet önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyebilecek durumda olacak. Bu kararlar olabilecek en şeffaf şekilde alınacak.”

Virüsün İngiltere’de görülmesinin ardından “sürü bağışıklığı” politikasını benimseyen hükümet, yeterli önlem almadığı ve hastaneler bu sebeple dolduğu için eleştirilmişti. Johnson göreve yeniden başlarken de kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağının belirlenmesi baskısı altında.

Hükümet, yeteri kadar test yapılmadığı konusunda da eleştiriliyor.

Johnson, göreve döndükten sonra yaptığı ilk açıklamaya İngiliz halkına teşekkür ederek ve “Virüsün her gün yeni bir üzüntüye sebep olduğunu biliyorum” diyerek başladı. “Bunun savaştan beri bu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük zorluk olduğu hâlâ bir gerçek. Ancak ilerleme kaydettiğimiz de bir gerçek” diye devam etti.

6 Nisan'da hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Johnson, yoğun bakım ünitesinde üç geçirmiş, 12 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti.

O tarihten bu yana Londra'ya yaklaşık 65 km mesafedeki Chequers Başbakanlık konutunda dinlenen Johnson dün akşam Downing Street'teki Başbakanlık konutuna döndü.