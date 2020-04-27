  • BIST 100.957
  • Altın 386,138
  • Dolar 6,9735
  • Euro 7,5644
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Johnson: İngiliz halkının yaptığı fedakarlığı çöpe atmayı ve ikinci defa zirveyi görme riskini reddediyorum

» »
Johnson: İngiliz halkının yaptığı fedakarlığı çöpe atmayı ve ikinci defa zirveyi görme riskini reddediyorum
Johnson: İngiliz halkının yaptığı fedakarlığı çöpe atmayı ve ikinci defa zirveyi görme riskini reddediyorum

Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda üç gün geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün göreve döndü.

Downing Street’teki Başbakanlık Konutu’nun önünde konuşan Johnson, “Enfeksiyonların ikinci defa zirve yapması riskini almayı reddediyorum” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını “çok hızlı bir şekilde hafifleterek İngilizlerin yaptığı fedakarlıkları çöpe atmayacağını” belirten Jonhson, şunları söyledi:

“Bunun çok zor olduğunu biliyorum. Ekonominin olabildiğince hızlı şekilde canlanmasını istiyorum. Ancak İngiliz halkının yaptığı fedakarlığı çöpe atmayı ve ikinci defa zirveyi görme riskini reddediyorum.

“Kısıtlamaların kaldırılması politikası hakkında, ne kadar hızlı ya da yavaş olacağı ya da ne zaman olacağı konusunda bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Hükümet önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyebilecek durumda olacak. Bu kararlar olabilecek en şeffaf şekilde alınacak.”

Virüsün İngiltere’de görülmesinin ardından “sürü bağışıklığı” politikasını benimseyen hükümet, yeterli önlem almadığı ve hastaneler bu sebeple dolduğu için eleştirilmişti. Johnson göreve yeniden başlarken de kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağının belirlenmesi baskısı altında.

Hükümet, yeteri kadar test yapılmadığı konusunda da eleştiriliyor.

Johnson, göreve döndükten sonra yaptığı ilk açıklamaya İngiliz halkına teşekkür ederek ve “Virüsün her gün yeni bir üzüntüye sebep olduğunu biliyorum” diyerek başladı. “Bunun savaştan beri bu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük zorluk olduğu hâlâ bir gerçek. Ancak ilerleme kaydettiğimiz de bir gerçek” diye devam etti.

6 Nisan'da hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Johnson, yoğun bakım ünitesinde üç geçirmiş, 12 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti.

O tarihten bu yana Londra'ya yaklaşık 65 km mesafedeki Chequers Başbakanlık konutunda dinlenen Johnson dün akşam Downing Street'teki Başbakanlık konutuna döndü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Müslümanlara teşekkür etti23 Nisan 2020 Perşembe 20:26
  • Çin'in İngiltere Büyükelçisi: Salgın nedeniyle bir ülkeyi suçlamak ve günah keçisi yapmak nafile bir çaba23 Nisan 2020 Perşembe 17:28
  • Adresi bilmediği için ‘Sheffield’da bir yer’ yazıp paket yolladı; postacı, alıcıyı buldu23 Nisan 2020 Perşembe 17:26
  • İngiltere’de karantinada 17 yaşındaki genç intihar etti23 Nisan 2020 Perşembe 17:05
  • Türkiye'nin gönderdiği koruyucu ekipmanlar İngiltere'ye ulaştı22 Nisan 2020 Çarşamba 15:58
  • İngiltere'deki Covid-19 kaynaklı ölümler açıklanandan yüzde 41 daha fazla21 Nisan 2020 Salı 21:17
  • İngiltere’de ölü sayısı 17 bin 337’ye yükseldi21 Nisan 2020 Salı 20:19
  • Özersay: İngiltere’de Koronavirüs Nedeniyle Toplam 80 Kıbrıslı Türkü Kaybettik20 Nisan 2020 Pazartesi 09:24
  • Sunday Times: İngiltere'nin koronavirüs salgınında uyurgezer halde felakete yürüdüğü 38 gün19 Nisan 2020 Pazar 14:25
  • İngiltere'de 72 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti19 Nisan 2020 Pazar 09:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti