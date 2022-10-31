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Julia Roberts: Doğum masraflarımı Martin Luther King Jr. ödedi

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Hollywood yıldızı Julia Roberts, ABD’nin efsanevi insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr.’la ilgili çok şaşırtıcı bir açıklama yaptı.
Julia Roberts: Doğum masraflarımı Martin Luther King Jr. ödedi

Ünlü oyuncu Julia Roberts, doğumunda hastane masraflarını ABD insan ve siyah hakları hareketinin en önemli isimlerinden Martin Luther King Jr. ve eşi Coretta Scott King'in ödediğini açıkladı.

Sunucu Gayle King'e konuşan 55 yaşındaki Hollywood yıldızı, ailesinin Atlanta'da bir tiyatro okulu işlettikleri dönemde King çiftiyle tanıştığını ve arkadaş olduğunu anlattı. ABD'de siyahlara yönelik ırk ayrımcılığının dorukta olduğu 1960'larda, Martin Luther King'in eşinin annesini arayarak diğer okullara kabul edilmeyen çocuklarını tiyatro okuluna almasını istediğini söyleyen Roberts, “Sonrasında arkadaş oldular ve King çifti bize yardım etti” dedi.

Ünlü oyuncu, kendi doğumunda ailesinin hastane masraflarına parasının yetmediğini ve faturayı King çiftinin ödediğini belirtti.

Julia Roberts'ın anne babası Betty ve Walter Roberts'ın salonunda, King'in kızı Yolanda'nın da sahne aldığı bir tiyatro oyunu sırasında, ırkçı Ku Klux Klan örgütünün bir üyesi salon önünde saldırı düzenleyerek bir arabayı havaya uçurmuştu.

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