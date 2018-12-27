  • BIST 90.846
  • Altın 216,489
  • Dolar 5,2860
  • Euro 6,0223
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Kadın, kendisini takip eden adamın penisini kesti

» »
Kadın, kendisini takip eden adamın penisini kesti
Kadın, kendisini takip eden adamın penisini kesti

Hindistan'da bir kadın kendisini bir süredir takip ederek rahatsız eden adamın penisini kesip hastaneye götürdü.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Mumbai'de yaşayan 47 yaşındaki kadının olayı daha önceden planladığı ve iki erkek komşusundan yardım aldığı belirtildi. 

Olayı soruşturan polis Gajanan Kabdule, AFP'ye yaptığı açıklamada "Kadını ve iki suç ortağını tutukladık. Kadın, kendisini sürekli takip eden adamın penisini kesmeyi planladığını kabul etti" dedi.

Kabdule, kadının planını gerçekleştirmek için takip edildiği sırada kuytu sokaklara girdiğini ve orada iki erkek ile birlikte adamın penisini kestiklerini söyledi. 

Adamın hayati tehlike taşıyan bir ameliyat geçireceğini belirten Kabdule, adamın ailesinin ise şoke olduğunu anlattı. 

Hindistan'da 2017 yılında da bir kadın kendisine tecavüz etmeye yeltenen adamın penisini kesmişti. Raporlara göre, Hindistan'da 2016 yılında ise günde 100 tecavüz girişimi gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tsunami ünlü rock grubunu ayırdı26 Aralık 2018 Çarşamba 14:42
  • 500'e yakın kişinin tsunami faciasında öldüğü Endonezya'da zafer işaretli 'afet selfie'si26 Aralık 2018 Çarşamba 11:52
  • Japonya, 30 yıllık yasağı kaldırıyor26 Aralık 2018 Çarşamba 10:05
  • Taylandlı bir aile, önceki hayatlarında sevgili olduklarına inandığı ikiz çocuklarını evlendirdi25 Aralık 2018 Salı 18:00
  • Öldü sanılıp, 'cesedi' yakılan kadın, 4 gün sonra eve döndü25 Aralık 2018 Salı 10:31
  • Endonezya'daki ölü sayısı 373'e yükseldi24 Aralık 2018 Pazartesi 20:05
  • Bir yıldan fazla bir süre eşinin cesediyle birlikte yaşadı22 Aralık 2018 Cumartesi 13:14
  • Facebook'ta görüp aşık olduğu kadını görmeye gitti, 6 yıl hapiste kaldı: Sosyal medya benim için bitti21 Aralık 2018 Cuma 15:56
  • "Gereğinden fazla yakışıklı"20 Aralık 2018 Perşembe 22:38
  • 3 Ferrari’ye çarpan yoksul garsonun tamir masrafları için yardım kampanyası20 Aralık 2018 Perşembe 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti