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Kadınları aşağıladığı iddia edilen Meghan Markle’a eleştiri yağdı

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Meghan Markle'ın geçmişte yer aldığı "Deal or No Deal" isimli yarışma programına yaptığı eleştirilere programda yer alan başka bir isimden cevap geldi.
Kadınları aşağıladığı iddia edilen Meghan Markle’a eleştiri yağdı

Sussex Düşesi Meghan Markle, 2006-2007 yılları arasında yer aldığı “Deal or No Deal” isimli yarışma programında kızların “özel istasyonlarda takma kirpik takmaları ve sutyenlerinin içini doldurmaları” gerektiğini iddia ederek dikkat çekmişti. Düşes, kendini “aptallaşmış” hissettiği için de programdan ayrıldığını söylemişti.

Ancak Daily Mail’in haberine göre, 41 yaşındaki Markle’ın bu iddialarını, yine aynı programda yer alan 50 yaşındaki Patricia Kara yalanladı. 2005-2009 yılları arasında yarışma programının tüm bölümlerinde yer alan Kara, bu tarz istasyonların hiç olmadığını savundu.

Markle’ın programın kızları “nesneleştirmesi” ve “sürtük gibi” göstermesiyle suçladığı iddialarına cevap veren Kara, “Deal or No Deal” isimli programı sevdiğini ve orada bu tarz kötü deneyimler yaşamadığının altını çizdi.

Düşesin çarpıcı iddialarına ünlü isimlerden de tepki geldi. Oscar ödüllü aktris Whoopi Goldberg (66) Markle’ı “sadece geçimini sağlamaya çalışan kadınları kötü hissettirmekle” suçlarken American Fox haber spikeri Megyn Kelly (51), Markle’ın “kendisini tam olarak neyin içine soktuğunu bildiği” konusunda ısrar etti.

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