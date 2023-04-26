Kalipso Kralı hayatını kaybetti

“Banana Boat - Day O” şarkısıyla dünya çapında ün kazanan, politik görüşleri ve Küba'ya desteğiyle de tanınan ABD’li şarkıcı ve aktivist Harry Belafonte 96 yaşında hayatını kaybetti.

''Kalipso Kralı” olarak tanınan ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve aktivist Harry Belafonte 96 yaşında hayata veda etti.

Şarkıcının 1950'li yıllarda çıkardığı “Banana Boat – Day O” şarkısı, Tim Burton'ın 1988 yapımı Beter Böcek filminde de kullanılmış ve Belafonte'nin ününe ün katmıştı.

ABD'de ırkçılığın yaygın olduğu yıllarda lüks gece kulüplerinde sahneye çıkan ilk siyah Amerikalı olan Belafonte, siyasi eylemleriyle de tanınıyordu. Küba'da ABD ablukası altındaki sosyalist yönetime destek veren, 1980'li yıllarda Etiyopya'daki açlık krizine dikkat çekmek için yazılan “We Are the World” isimli şarkının hazırlayıcılarından olan ünlü isim, 2014 yılında insani yardım çalışmaları nedeniyle Akademi Onur Ödülü'nü kazanmıştı.

2006 yılında Venezuela'ya yaptığı bir gezide, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'u “Dünyanın en büyük teröristi” ilan eden şarkıcı Türkiye'de önemli bir hayran kitlesine sahipti.