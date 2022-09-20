  • BIST 3.213,78
  • Altın 981.697
  • Dolar 18.302
  • Euro 18.3353
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayı düşünmüyor

» »
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin yakın zamanda İngiltere monarşisiyle bağlarını koparacağını düşünmediğini söyledi.
Kanada, İngiltere monarşisiyle bağlarını koparmayı düşünmüyor

Trudeau, BBC'ye verdiği demeçte, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından gündeme gelen İngiltere Kralı'na bağlı ülkelerin monarşiyle bağlarını koparabileceği iddialarını değerlendirdi.

Kraliyete desteğini ifade eden Trudeau, "anayasal bir monarşiden ayrılmanın" şuan Kanadalıların gündeminde olmadığını belirtti.

Trudeau, mevcut sistemin istikrarından memnuniyetini dile getirirken, "Şu anda sistemde Kanada halkına son derece güzel bir şekilde hizmet eden güzel bir denge var." dedi.

Kanada'da mevcut sistemin değiştirilmek istenmesi durumunda değişikliğin Avam Kamarası ve Senato ile 10 eyaletin onayından geçmesi gerekiyor.

Öte yandan, Trudeau'nun 2. Elizabeth'in cenaze töreni için gittiği Londra'da, 17 Eylül'de katıldığı bir etkinlikte şarkı söylemesi eleştiri konusu olmuştu.

Trudeau ve eşi Sophie Gregoire-Trudea ile beraberlerindeki heyet, 2. Elizabeth'in cenaze töreni için 16 Eylül'de başkent Londra'ya gitmişti.

İngiltere Kralı 3. Charles, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra’da Kraliçe’nin anmasında çanların çalmaması tepki çekti19 Eylül 2022 Pazartesi 15:30
  • Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni: Dünya liderleri akın etti19 Eylül 2022 Pazartesi 15:22
  • Spice Girls, Glastonbury Müzik Festivali'nde sahne almaya hazırlanıyor19 Eylül 2022 Pazartesi 13:17
  • İngiltere'de monarşi karşıtlarının gözaltına alınması ifade özgürlüğü tartışmalarına yol açtı19 Eylül 2022 Pazartesi 12:02
  • Kraliçe 2. Elizabeth bugün defnediliyor19 Eylül 2022 Pazartesi 11:54
  • Kraliçe’nin cenaze törenine saatler kaldı… Hangi ülkeler katılıyor?19 Eylül 2022 Pazartesi 11:17
  • İngiltere’de Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni, bugün Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenecek19 Eylül 2022 Pazartesi 09:54
  • Buckingham sessizliğini bozdu... Kraliyet Ailesi'nden flaş Prens Harry açıklaması19 Eylül 2022 Pazartesi 09:25
  • Meghan Markle ve Prens Harry, çocuklarını Amerika'da bıraktı18 Eylül 2022 Pazar 11:12
  • Kral’a tepki: Senin töreninin parasını ödüyoruz17 Eylül 2022 Cumartesi 17:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti