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Keanu Reeves Constantine filmi için yeniden kamera karşısına geçiyor

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Warner Bros., DC Comics'in ünlü büyücüsü John Constantine'i yeniden canlandırması için Keanu Reeves ile anlaştığını duyurdu. Yapım şirketi, 2005 yapımı Constantine'in devamı için hazırlıklara devam ediyor.
Keanu Reeves Constantine filmi için yeniden kamera karşısına geçiyor

Rachel Weisz, Tilda Swinton ve Keanu Reeves gibi birbirinden ünlü yıldızı kadrosunda bulunduran 2005 yapımı Constantine filmi beyaz perdeye yeniden dönmek için hazırlanıyor. Üstelik başrolde yine Keanu Reeves’in olacağı da duyuruldu.

Devam filminde Reeves yönetmen Francis Lawrence ile yeniden bir araya gelecek.

Reeves’in, DC’nin Hellblazer çizgi romanlarına ve orijinal olarak Alan Moore’un birlikte yarattığı bir karaktere dayanan orijinal filmin gişede 230 milyon dolarlık bir hasılat elde ettiği 2005’te olduğundan daha popüler olması devam filmi için de hasılat beklentilerini yükseltiyor. Ayrıca, devam filmi Akiva Goldsman tarafından yazılırken J.J. Abrams ile Hannah Minghella da yapımcılığı üstlenilecek.

Devam filminin kadrosunda, Reeves dışında ilk filmden hangi oyuncuların yer alacağı henüz belli değil.

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