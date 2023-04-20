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Keukenhof kapılarını ziyaretçilere açtı

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Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olarak bilinen Keukenhof, 74'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı.
Keukenhof kapılarını ziyaretçilere açtı

Lalenin neredeyse her türüne ev sahipliği yapan Lisse kentindeki Keukenhof bahçesi, yılda bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bahçe, lalenin ömrünün kısalığından dolayı sadece 23 Mart ile 14 Mayıs arasında açık kalıyor.

Laleler, en güzel şeklini ise nisan ayının ortasında alıyor.

Dünyanın en büyük ve en güzel lale bahçelerinden biri olarak tanınan 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof’a bu yıl 40 bahçıvan, çoğu lale olmak üzere 1600’ü aşkın çeşitte 7 milyon çiçek ekti.

7 binden fazla çim tohumunun ekildiği parkta 15 kilometrelik yürüyüş yolu bulunuyor.

En çok fotoğrafı çekilen yerlerden biri olan bahçede çeşitli sergiler ve şovlar da düzenleniyor.

Ziyaretçilerin yüzde 80’i yabancı turistlerden oluşuyor. Bahçeyi Hollandalılardan sonra en çok Almanlar, İngilizler, Çinliler ve Amerikalılar ziyaret ediyor.

Kraliyet ailesinin büyük destek verdiği bahçeyi, mayıs ortasına kadar farklı ülkelerden bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bir grup lale üreticisinin 1949’da ortak sergi açma fikriyle başlayan ve ilk defa 1950’de kurulan Keukenhof’u ilk yıl 236 bin kişi ziyaret etmişti.

Keukenhof, aynı zamanda Hollandalı lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform özelliği de taşıyor.

Her yıl yeniden tasarlanan Keukenhof bahçesinin tasarımcısı, moda trendlerinden ilham alıyor ve tasarımda katılımcıların isteklerini uyguluyor.

Ana vatanı Türkiye olmasına karşın Hollanda ile özdeşleşen lale, bu ülkenin ekonomisinde önemli bir yere sahip. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor. 

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