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Kibariye sahneden düştü, hastanelik oldu

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Mersin'de Romanlar Buluşması’nda sahneye çıkan ünlü sanatçı Kibariye, sahneden düşerek hastanelik oldu.
Kibariye sahneden düştü, hastanelik oldu

Sanatçı Kibariye, Mersin’de Romanların yaşadığı Turgut Reis Mahallesi’nde Romanlar Buluşması'nda sahneye çıktı.

Kibariye sahnedeyken, bir hayranı sahneye atlamak istedi ama güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Sahneye atlayan kişiyi Kibariye'den uzaklaştırmak için müdahalede bulunan güvenlik görevlisi bu sırada Kibariye'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sahneden yere düşen Kibariye'nin ilk tedavisi özel bir hastanede yapıldı. Kibariye daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BAKAN KOCA: BİLİNCİ YERİNDE

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kibariye’nin sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında “Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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