  • BIST 4.852,74
  • Altın 1247.05
  • Dolar 19.423
  • Euro 21.4121
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Kıbrıs Türk şiirinin ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman anılıyor

»
Kıbrıs Türk şiirinin ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman anılıyor
Kıbrıs Türk şiirinin ilk kadın şairi Urkiye Mine Balman anılıyor

Kıbrıs Türk Edebiyatının ilk kadın şairlerinden Urkiye Mine Balman, ölümünün 5’inci yılında Yakın Doğu Üniversitesinde düzenlenen panelle ve okunacak şiirlerle anılacak. 27 Nisan 2023 tarihinde (yarın), saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda düzenlenecek panelin oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır yapacak.

 

Panel öncesinde Urkiye Mine Balman’ın hayatını ve sanatını anlatan bir video gösterimi olacak. Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin Urkiye Mine Balman’ın şiirlerini de okuyacağı panelde Kültür Dairesi Müdürü ve şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur ve Girne Amerikan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Elza Alışova Demirdağ da konuşmacı olarak yer alacak.

 

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, ölümünün 5. Yılında Urkiye Mine Balman’le ilgili şunları aktardı:

“1943 yılında “Çığ” adıyla, Ergenekon kitap kulübü tarafından yayımlanmış yapıtın çıkmasında önemli bir pay sahibi olan Hikmet Taşkent’in şiirlerinin ulusal olmakla birlikte, doğaya, aşka ve insana yönelik olanları da bulunmaktadır. Çığ’ın bir diğer önemli şairi Urkiye Mine Balman, “Vatana Hasret” şiiriyle Kıbrıs Türkü’nün Anavatan özlemini dile getirmiştir. Urkiye Mine Balman, daha sonra güçlü bir “millî şair” olacak ve 1952 yılında şiirlerini topladığı kitaba “Yurduma Giden Yollar” adını verecektir. Urkiye Mine Balman, “Yurduma Giden Yollar”adlı kitabını da Türkiye’ye ve Türk milletine adamıştır. 1952 yılında, İngiliz sömürge döneminde yayımlanan kitap, Türk Bayrağına hasret bir genç öğretmenin millî duygularını içermektedir. Bu tarz şiirleri Türkiye’de de çok ilgi görmüş ve özellikle “Yedigün” sanat dergisinde sık sık yayınlanmıştır. Moderin Kıbrıs Türk edebiyatının oluşmasına ve gelişmesine büyük katkıları olan Urkiye Mine Balman hocanımı vefatının 5.yılında sevgi ve sayıyla anıyoruz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu turneye çıkıyor24 Nisan 2023 Pazartesi 10:25
  • JK Rowling, Harry Potter boykotuna yanıt verdi23 Nisan 2023 Pazar 21:50
  • Irina Shayk’tan samimi açıklamalar… “Model olamayacağımı söylediler”22 Nisan 2023 Cumartesi 22:17
  • Dünyaca ünlü festivale “elektrikleri keseriz” tehdidi22 Nisan 2023 Cumartesi 12:52
  • Şaşırtıcı teori: Michelangelo ünlü tabloda kendini resmetmiş olabilir21 Nisan 2023 Cuma 15:59
  • Kleopatra’yı siyah aktrisin canlandırdığı Netflix yapımına tepki20 Nisan 2023 Perşembe 21:30
  • Keukenhof kapılarını ziyaretçilere açtı20 Nisan 2023 Perşembe 13:29
  • “Çocuklar Bahardır” sergisi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak18 Nisan 2023 Salı 09:17
  • Sümer Ezgü Kıbrıs kültürünü tanıtacak17 Nisan 2023 Pazartesi 19:31
  • Dilan Çiçek Deniz Hatay’da depremzede çocuklarla buluştu15 Nisan 2023 Cumartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti