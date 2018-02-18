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Kıbrıs’ın İki Yakası İzmir Karşıyaka’da Buluşuyor

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Kıbrıs’ın İki Yakası İzmir Karşıyaka’da Buluşuyor
Kıbrıs’ın her iki yakasını, sanat aşkı, Karşıyaka’da birleştirecek. Karşıyaka Belediyesi’nin, Girne Belediyesi ile ortaklaşa açacağı sergide Kıbrıslı Türk Sanatçı Musa Kayra ile Rum sanatçı Panayiotis Neocleous’un fotoğrafları İzmirlilerle buluşacak

Sergi 19- 25 Şubat’ta

Kıbrıs’ın her iki yakasını birleştirecek sergi, 19 Şubat Pazartesi günü Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nde açılacak. Açılışa Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü katılacak. Sergi 25 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

“Herkesi Bekliyorum”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Dostluğun ve kardeşliğin simgesi Karşıyakamızda, Kıbrıs’ın her iki yarısından sanatçıları ağırlamak ve güzel bir sergiye imza atmak bizler için önemli. Herkesi, Mavişehir’deki Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsümüze bekliyorum” dedi.

karsiyaka_musa-kayra.jpg

Musa Kayra

karsiyaka_panayiotis-neocleous.jpg

Panayiotis Neocleous

 

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