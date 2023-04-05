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Kilise devletten 2022 yılında 9,7 milyon Euro aldı

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Kilise devletten 2022 yılında 9,7 milyon Euro aldı
Kilise devletten 2022 yılında 9,7 milyon Euro aldı

Güney Kıbrıs’ta, kilisenin devletten 2022 yılında iki anlaşma temelinde 9,7 milyon Euro tahsisat aldığı ifade edildi.

 

Güney Kıbrıs Hazine Müsteşarının web sayfasında yer alan ödeme bilgilerine göre, devletin 2022 yılında inşaat işleri ve diğer işlerle ilgili KDV iadeleri karşılığında, Başpiskoposluk, metropolitlikler, manastırlar ve kiliselere 2 buçuk milyon Euro ödeme yaptığını yazan Politis gazetesi, 7,2 milyon Euro’luk bir rakamın da 800 din adamının maaşlarının bir kısmının karşılanması için verildiğini belirtti.

 

Gazete, kiliseye yönelik devlet tahsisatlarının her yıl, iki kurum arasındaki anlaşmalar temelinde ödendiğini ekledi.

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