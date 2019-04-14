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Kısmet yeniden Amerika yolcusu

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Kıbrıs Türk yapımı “Kısmet” adlı kısa film, seçildiği uluslararası film festivalleri çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde iki farklı eyalette daha sinemaseverlerle buluşacak. 
Kısmet yeniden Amerika yolcusu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, 22-28 Nisan haftasında önce Oklahoma, ardından da New York’ta gösterilecek.

Bu iki gösterimle birlikte Kısmet, 7’nci kez ABD’de gösterilmiş olacak.

İLK DURAK “BARE BONES BAĞIMSIZ FİLMLER VE MÜZİK FESTİVALİ”

ABD’nin Oklahoma eyaletinde bu yıl 20’nci kez düzenlenen “Bare Bones Uluslararası Bağımsız Filmler ve Müzik Festivali”nin resmi seçkisine girmeyi başaran Kısmet’in gösterimi 24 Nisan Çarşamba günü tarihi “Roxy Theater” adlı sinemada gerçekleştirilecek.

“Kısmet”, bu yıl 23-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalin “Micro Shorts” [Mini Kısalar] seçkisinde yer alıyor. Düşük bütçeli filmlere ve bağımsız filmcilere öncelik veren festival, kısa metrajlı filmler dışında, belgeseller ve uzun metrajlı filmlere de ev sahipliği yapıyor. 

DÜNYANIN EN İYİ FESTİVALLERİNDEN BİRİNDE GÖSTERİLECEK

“Kısmet”in Nisan ayı için ABD’deki ikinci durağı ise “Black Bird Uluslararası Film Festivali” olacak. 

Bu yıl, 26-28 Nisan tarihleri arasında 5’inci kez düzenlenecek Black Bird Film Festivali, kısa filmcilerin oylarıyla ve yorumlarıyla belirlenen “Dünyanın En İyi 100 Festivali” listesinde yer alıyor.

Festivalin “Hayat, Ölüm ve Aile” adlı seçkisinde yer alan Kısmet’in gösterimi, 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Festival gösterimleri, New York Devlet Üniversitesi’nin Cortland Kampüsü’nde yapılacak. Bu yıl dünya genelinden bin 801 kısa filmin başvurduğu festivalin resmi seçkisine sadece 83 film kabul edildi.

KISMET, 21 FARKLI ÜLKEDE GÖSTERİME GİRDİ

Kısmet, ABD’de daha önce de sırasıyla Kansas, Pensilvanya, Florida, Seattle ve Arkansas’ta gösterilmişti.

Dünya prömiyerini 18 Ekim 2018 tarihinde ABD’nin Kansas eyaletinde yapan Kısmet, bugüne kadar seçildiği 16 uluslararası festival çerçevesinde 21 farklı ülkede gösterime girdi. Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısını ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in, başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor.

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