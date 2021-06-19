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KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur Ön Eleme Maçları Sonuçlandı

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CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR (16 yaş altı) 12 kız ve 12 erkek sporcunun yer alacağı yıl içerisinde 6 farklı turnuva ve 6 farklı yerde düzenlenecek olan Tur 21 Haziran 2021 de ilk turnuva ile KKTF kortlarında başlıyor.
KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur Ön Eleme Maçları Sonuçlandı

 

KKTF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR (16 yaş altı) 12 kız ve 12 erkek sporcunun yer alacağı yıl içerisinde 6 farklı turnuva ve 6 farklı yerde düzenlenecek olan Tur 21 Haziran 2021 de ilk turnuva ile KKTF kortlarında başlıyor.

Turnuvaya katılacak olan diğer dört oyuncuyu belirlemek için KKTF kortlarında üç gün süren ön eleme maçları tamamlandı.

KKTF CHICKEN PLANET TENİS PERFORMANS TUR ön eleme maçları sonucunda ana tablo gruplarına katılmaya hak kazanan Kız ve Erkek sporcular;

Kızlar:  

1- AYŞEN ŞAH,

2- SELİN ÖNAL,

3- ÖZGÜL ŞAH, 

4- ZEHRA Ç. TUĞCU,

5- HURİYE ŞIK.

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Erkekler:

1- BEKİR D. ESENDAĞLI,

2- TOPRAK BERKOL,

3- CEMAL KONUKLU,

4- ENVER A. GENCEL.

 

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