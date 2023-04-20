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Kleopatra’yı siyah aktrisin canlandırdığı Netflix yapımına tepki

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Mısırlı uzmanlar, dijital akış devi Netflix'i, Kraliçe VII. Kleopatra hakkında yakında çıkacak olan belgesel dizisiyle ilgili eleştirdiler.
Kleopatra’yı siyah aktrisin canlandırdığı Netflix yapımına tepki

Anlatıcılığını ve yürütücü yapımcılığını aktris Jada Pinkett Smith’in (51) üstlendiği Netflix’in yeni belgesel dizisi “African Queens: Queen Cleopatra” henüz yayına girmeden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Jada Pinkett Smith…

Daha önce ülkenin eski eserler bakanı olarak görev yapan bilim insanı Zahi Hawass ise Kleopatra’nın Yunan olduğunu iddia ediyor ve ünlü kraliçeyi siyah bir oyuncunun canlandırmasından memnun değil. Hawass, Netflix’i “Mısır medeniyetinin kökeninin siyahi olduğuna dair yanlış ve aldatıcı gerçekleri yayarak kafa karışıklığı yaratmaya çalışmakla” suçluyor.

Arkeolog, BBC’nin çarşamba günü Al-Masry al-Youm gazetesine verdiği demeçte, “Kleopatra Yunan’dı, yani siyah değil, açık tenliydi” dedi.

NETFLİX: “MISIR ÇOK IRKLIYDI”

Buna ek olarak, avukat Mahmoud al-Semary, pazar günü ülke savcısına şikayette bulunarak Netflix’in Mısır’da engellenmesini talep etti ve platformun “Mısır kimliğini çarpıtmayı ve silmeyi amaçlayan sloganlar ve yazılar içeren … Afro-merkezci düşünceyi teşvik etmeye” çalıştığını iddia etti.”

Belgesel dizisinde Kleopatra’yı, 27 yaşındaki Adele James canlandırıyor. Tarihe göre, Kleopatra’nın M.Ö. 69’da İskenderiye’de doğduğu ve bir Makedon-Yunan hanedanlığının son hükümdarı olduğu biliniyor. Kleopatra’nın annesinin kimliği bilinmemekle birlikte, diğer kadın atalarının yanı sıra onun da Afrika’ya özgü olabileceği tahmin ediliyor.

Netflix ise daha önce Kleopatra’nın tartışmalı ırksal geçmişine doğrudan değinerek izleyicilere kraliçenin zamanında “Mısır’ın nüfusunun çok kültürlü ve çok ırklı olduğunu” açıklamıştı.

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