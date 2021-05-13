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Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

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Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerle ilgili çözüm bulmak amacıyla bir araya gelen hükümet ile Ulusal Grev Komitesi arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamaması nedeniyle sokaklar yeniden hareketlendi.
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

Ulusal Grev Komitesinin çağrısı üzerine başta başkent Bogota olmak üzere Medelllin, Cali, Baranquilla, Popayan gibi birçok kentte bir araya gelen binlerce kişi Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini bir kez daha protesto etti.

Gösterilerin genelde barışçıl ve sakin tamamlandığı Kolombiya'da, Bogota'nın bazı sokaklarında protestocu gruplarla polis arasında çıkan gerginlik sonucu 5 kişi yaralandı.

Ülkenin güneybatısındaki Popayan kentinde ise göstericilerden bazılarının bir süpermarketi yağmalama girişimine polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Çıkan olaylarda 22 kişi yaralandı, polis çok sayıda kişiyi göz altına aldı.

Kolombiyalı sendikacılar AA muhabirine konuştu

Hükümet ile müzakereler sonuç verene kadar genel grevin süreceğine işaret eden Ulusal İşsizlik Komitesi üyesi Diogenes Orjuela, "Toplumsal protesto hakkı verilmediği sürece sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Çünkü son 15 günde, halkın nasıl dövüldüğü ve kötü muamele gördüğüne herkes şahit oldu." ifadesini kullandı.

Sendikanın diğer temsilcilerinden Francisco Maltes Tello de Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetine sundukları çözüm önerilerinin hiçbirinin kabul edilmediğine değinerek, "Hükümetin uygulamalarını protesto etmeye devam edeceğiz." dedi.

Ulusal Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birliği Başkanı Maria Doris Gonzalez ise hükümetin sağlık reformunu geri çekmesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Herkes sağlık reformuna hayır diyor çünkü bu ülkenin kamu hastane hizmetini sona erdiriyor ve sağlık hizmetleri özelleştiriliyor." şeklinde konuştu.

Hükümet ile komite ilk tur görüşmesinde anlaşamadı

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin başkanlığında dün başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleşen toplantıda, kamu düzeninin sağlanması ve komitenin talepleri tartışılmış ancak uzlaşma sağlanamamıştı.

Grev Komitesi, dün basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, devlet başkanı ile uzlaşılamadığı takdirde "grevi derinleştirmeye" ve sokaklarda kalmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

Göstericilerin talepleri arasında, temel protesto hakkı için tüm demokratik güvencelerin ve özgürlüklerin sağlanması, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın tasfiye edilmesi ayrıca ulusal diyalog masasının kurulması suretiyle tüm sorunların müzakere edilmesi yer alıyor.

Protestolarda 42 kişi hayatını kaybetmişti

Kolombiya Ombudsman Ofisinden yapılan son açıklamada, 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 42 olduğu belirtilmişti.

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