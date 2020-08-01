Kraliçe Elizabeth’in muhafızı uyuşturucudan tutuklandı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in korumalarından biri, uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı tutuklandı. Muhafızın dokuz çanta dolusu uyuşturucuyu Buckingham Sarayı'ndaki odasında ve arabasında bulundurduğu bildirildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in korumalarından biri, uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

DOKUZ ÇANTA UYUŞTURUCU

Buckingham Sarayı’nın kamu görevlileri tarafından kullanılan Wellington Barracks adlı bölümünde konaklayan muhafızın odasında ve otomobilinde toplam dokuz çanta dolusu uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

TÖREN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILDI

Coldstream Muhafızları arasında yer alan asker, Kraliyet Askeri Polisi tarafından tutuklanmasının ardından soruşturma sonuçlanana kadar tören görevlerinden çıkarıldı.

The Sun gazetesinin haberine göre, askeri polis, muhafızların kullandığı tuvaletlerde uyuşturucu madde bulunmasının ardından soruşturma başlattı.

Askeri polis yetkilisi, “Coldstream Muhafızları'ndan bir askerin uyuşturucu suçundan dolayı tutuklandığını doğrulayabiliriz. Başka yorum yapmak uygun olmayacaktır” açıklamasını yaptı.

İngiliz Ordusu’nun bir parçası olan Coldstream Muhafızları alayı 1650'de kuruldu. Muhafız alayı, daha çok kraliyet seremonilerinde yer almalarıyla tanınıyor.