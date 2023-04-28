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Kraliyet Ailesi bu defa da cinsiyetçi olmakla suçlanıyor

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Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık yaptıklarını ima ettikleri Kraliyet Ailesi, bu defa da cinsiyetçilikle suçlanıyor.
Kraliyet Ailesi bu defa da cinsiyetçi olmakla suçlanıyor

Kral 3. Charles’ın taç giyme törenine hazırlanan Kraliyet Ailesi’nde sular durulmuyor. Bir süredir törene Meghan Markle ve Prens Harry’nin katılım durumlarının belirsizliği dikkat çekiyordu. Şimdi de ailenin, cinsiyetçi bir tavra sahip olduğu iddia ediliyor.

Bunun nedeni ise Balmoral Kalesi’nin bir dekoratör bulmak için çıktığı iş ilanı. İlanda kullanılan sözcüklerde dekoratörün erkek olması bekleniyor gibi bir izlenim veriliyor. Bu da Kraliyet’i cinsiyetçilikle suçlayan isimleri ortaya çıkardı.

Kraiyet’in web sitesinde yayınlanan tam zamanlı iş ilanında; tesisin zamana saygı duyan, kalifiye bir dekoratöre ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

İlana gelen tepkilerden sonra hızla metinde değişiklik yapıldı. Bir Buckingham Sarayı sözcüsü, “Bu, yanlışlıkla yüklenen ve hemen düzeltilen bir yazım hatasıydı” dedi.

Kraliyet, daha önce de ırkçılıkla suçlanmıştı. Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet’ten ayrıldıktan sonra, Oprah Winfrey’e bir röportaj vermiş ve doğacak çocuklarının ten rengi ile ilgili ailenin endişeli olduğunu anlatmıştı. Hatta bu gerginlik devam ederken Meghan Markle’ın bu konuda bir de mektup kaleme aldığı, ancak Kral’dan tatmin edici bir yanıt almadığı basına yansımıştı.

Markle ve Harry çifti, uzun zamandır aileye karşı oldukça mesafeli. Markle’ın iddiaları ve Prens Harry’nin de bu yılın başında yayınladığı Spare isimli kitap başta Prens William ve Kate Middleton olmak üzere aileyi hedef alıyor. Son olarak Kraliçe’nin öldüğü sırada yaşananlar da ortalığı iyice karıştırdı. Kraliçe’nin ölüm haberi üzerine Balmoral’a çağrılan Harry, Markle olmadan gelmek zorunda kaldı.

Hatta Balmoral’a Kate’in de gelmesi istenmedi. Bunun nedeninin de Harry’nin, Markle’ı getirmek için Kate’i bahane olarak göstermesini engellemek olduğu düşünülüyor.

6 Mayıs’ta gerçekleşecek tören için son derece özenli bir hazırlık gerçekleşse de oğlu Prens Harry ve gelini Meghan Markle ile yaşanan krizler, monarşi karşıtlarının tepkileri, kardeşi Prens Andrew’in evle ilgili kararlarına uymaması Kral Charles için bu özel zamanın son derece stresli geçmesine neden oluyor.

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