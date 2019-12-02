Kuir Kıbrıs Derneği: “Korku ve nefret politikaları üzerinden yapılan düzenlemeler ve söylemler kabul edilemez”

KUİR Kıbrıs Derneği, günümüzde HİV’in günde bir hap alınarak kontrol altına alınabilecek, tedavi sürecince vücutta HİV belirlenemeyecek seviyeye düşürülebilen ve virüsün cinsel yolla bulaşmayacağı bir durum olduğunu ifade ederek, bu nedenle korku ve nefret politikaları üzerinden yapılan düzenlemeler ve söylemlerin kabul edilemez olduğunu kaydetti.



KUİR Kıbrıs Derneği, 1 Aralık Dünya AİDS Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 1988’de 1 Aralık’ın Dünya AİDS Günü olarak belirlendiğini ve bugünün HİV enfeksiyonun yol açtığı AİDS hakkında farkındalık yarattığını, AİDS’den kaynaklı komplikasyonlardan hayatını kaybedenlerin yasının tutulduğu belirtildi.

AİDS tanısının ilk çıktığı dönemlerde “eşcinsel hastalığı”, “tanrının gazabı” olarak adlandırıldığını ve milyonlarca insanın ölmesine göz yumulduğu, uzunca bir süre devlet politikalarınca bir korku mekanizması olarak kullanıldığı dile getirilen açıklamada, bu nedenle dünyanın birçok yerinde LGBTİ+ aktivistlerin ayaklanmaya başladığı kaydedildi.



“Birçok bilinçlendirme kampanyaları, politik savunuculuk ve sokak aktivizmi, protestoları ile devletlerin bu sorunu görmezden gelemeyeceğini ve AİDS’in bir ‘eşcinsel hastalığı’ olmadığını göstermeye başladı” ifadelerine yer verilen açıklamada, HİV’in (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü - Human Immunodeficiency Virus) dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dinlemeksizin herkesi etkileyen bir virüs olduğu vurgulandı.



Açıklamada şöyle denildi:

“Fakat etrafındaki sosyal damgalamalar ve ön yargılar nedeni ile yıllarca HİV hakkında doğru olmayan bilgiler yaygınlaştırıldı ve toplumlar üzerinde çok kötü sonuçlara sebep olabilecek nefret politikaları güdüldü. KUİR Kıbrıs olarak AİDS ve HİV mücadelesinin Kuir mücadele ile kesiştiğini biliyor ve bu yüzden kesişimsel mücadelemiz içerisinde bu alana da yer veriyoruz.”



HİV ile yaşamanın AİDS olmak anlamına gelmediğine işaret edilen açıklamada, “Bu gibi politikalar Kıbrıs’ın kuzey kesiminde HİV ile yaşayan kişilerin birçok çalışma alanına girmesini engellemekte, vatandaş olmayan ve burada yaşayanların sınır dışı edilmesine sebep olmak ile birlikte yaratılan korku politikaları nedeni ile bu bireylerin sosyal yaşamlarına karşı yapılan bir saldırıdan başka bir şey değildir. Günümüzde birçok insan sosyal baskılar ve korkutma politikaları nedeniyle test yaptırmamakta, dolayısıyla tedavi olamamaktadır” denildi.



TALEPLER…



Ülkede HİV ilaçlarının eksikliği üzerinden sıkıntı yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, KUİR Kıbrıs Derneği’nin yetkililerden talepleri şöyle sıralandı:



“HİV farkındalığı üzerine korkutma politikalarından bağımsız bilgilendirici kampanyaları, İş piyasana erişimi engelleyen ve HİV ile yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesini öngören yasal düzenlemelerin ivedilikle değiştirilmesi , Sağlık bütçesinin yetersizliği ve sağlık hizmetlerine erişimin önündeki ayrımcı uygulamalar sebebiyle sağlık hakkına erişimin engellenmesi uygulama ve politikaların son bulması,

Okullarda müfredata cinsel sağlık üzerine olan konuların eklenmesi ve bunun LGBTİ+ kapsayıcı olması, Korunma araçlarının ücretsiz yararlanılabilir hale getirilerek cinsel yolla bulaşıcı hastalıklara karşı kurumaların erişiminin arttırılması.”