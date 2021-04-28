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Kuir Kıbrıs Derneği staj programı için stajyer arıyor!

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2019’dan bu yana Kuir Kıbrıs Derneği Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında staj programları düzenliyor.
Kuir Kıbrıs Derneği staj programı için stajyer arıyor!

Dernek, Lezbiyen, gey, trans, biseksüel, interseks ve artıları (LGBTİ+) mücadelesinin parçası olup tam zamanlı bir ay veya yarı zamanlı iki ay sürecek olan Kuir Kıbrıs Derneği Staj Programı’na katılım sağlayabilecek ve dernek faaliyetlerinin bir parçası olup dernek çalışanları ile birlikte hareket etme isteğine sahip stajyerler arıyor.

Anti-hiyerarşik bir yapılanmaya sahip ve sosyokrasi ile çalışan bir örgüt olan Kuir Kıbrıs Derneği, işleyişini gözlemlemeye ve deneyimlemeye gönüllü, zaman yönetiminde iyi ve girişken arkadaşları, dernekte stajyer olmaya davet ediyor.

Derneğin stajyerden beklentileri; ofis çalışmalarında dernek çalışanlarını desteklemek, yürütülen proje faaliyetlerinde aktif rol almak, dijital platformları iyi bilmek ve kullanabilmek, video düzenleyebilmek, fon geliştirme faaliyetlerinde yer almaya gönüllü olmak, 17 Mayıs çerçevesinde gerçekleşecek etkinliklerde aktif rol almak, medya takibi ve raporlama üzerine yürütülen çalışmalarda destek olmak.

Bu sayede, staj yapacak olan kişi yönetimsel ve iletişim alanlarında kendi geliştirme fırsatı, sosyalleşme ve hak temelli bir sivil toplum örgütünde staj tecrübesi edinme fırsatı bulacaktır.

Staj programı ile ilgilenenler, başvurularını basvuru@queercy.org adlı e-mail adresine CV ve Motivasyon Mektubunu göndererek gerçekleştirebilirler.

Başvuru yapacak olan stajyer adayların, başvuru yapmadan önce Kuir Kıbrıs Derneği web sitesinde yer alan Staj Programı Kılavuz Kitapçığını okumaları önemle rica olunur.

Kuir Kıbrıs Derneği Web Sitesi: www.queercyprus.org

Başvuru Tarihi: 10/05/2021 Pazartesi, Saat: 18:00.

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