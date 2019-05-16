Kuirfest Film Festivali Bugün Gazimağusa'da

Dernekten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Kale Pasajı’ndaki etkinlik saat 19.00’da “Belleğin Lubundarlığı” (Kısa Film Seçkisi) ile başlayarak, 20.30’da forum ile devam edecek.

Gösterimlerin tamamı ücretsiz olup Türkçe ve İngilizce dillerinde de altyazı ile seyirciye sunulacak.

Festivale tüm halk davet edildi.

Öte yandan her yıl LGBTİ+'ların görünürlüklerini artırmak ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen Onur Yürüyüşleri ise bu yıl 18 Mayıs Cumartesi günü Suitex önü Lefkoşa'da saat 17.00'de başlayacak ve Lefkeliler Hanı’nda son bulacak.