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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin çam kese böcekleriyle mücadelesi başladı

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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi çam kese böcekleri ile mücadele etmeye başladı.
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin çam kese böcekleriyle mücadelesi başladı

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi çam kese böcekleri ile mücadele etmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Belediyemiz sınırları dahilindeki cami, park alanları, okullar ve kaldırım gibi kamusal alanlardaki ağaçları biyolojik yöntemlerle ilaçlayan ekiplerin, özel mülklerdeki çam ağaçlarını da ilaçlamaya başlanmıştır” denildi.

Açıklamada, “Evinin veya iş yerinin bahçesindeki çam ağaçlarının ilaçlanmasını isteyen vatandaşlarımız 0392/ 8218327 -8218613, 05488291877 ve WhatsApp 05338787070 bilgi alınabilir” ifadelerine yer verildi.

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