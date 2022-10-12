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LAÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, dinamik ve çağdaş spor eğiticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor

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LAÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, dinamik ve çağdaş spor eğiticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor
LAÜ Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, dinamik ve çağdaş spor eğiticilerini yetiştirmeyi amaçlıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada, yüksekokul hakkında bilgiler aktararak, yüksekokul bünyesinde “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü”, “Spor Yöneticiliği Bölümü” ve “Antrenörlük Eğitimi Bölümü” eğitimlerinin verilmekte olduğunu belirtti.

   “Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, demokratik değerleri içselleştiren ve geliştiren, laik, etik değerlere bağlı; sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen; mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayabilen; her durumda çevresine yararlı olabilen, çağdaş ve dinamik bir eğitim verebilen Lefke Avrupa Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2022-2023 akademik yılında da eğitimine devam etmektedir” diyen Açıkada, teorik derslerin kampüs içerisinde teknolojik alt yapıya sahip dersliklerde, uygulamalı derslerin ise kampüste ve yakın çevrede bulunan modern spor tesislerinde yapılmakta olduğunu ifade etti ve bölümler ile ilgili detaylı bilgileri şöyle aktardı:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz hem Türkiye’de hem de KKTC’de kamu ve özel sektör eğitim kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak çalışabilirler. Türkiye ve KKTC okulları ile özel sektörün ihtiyacı olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ihtiyacını karşılayabilecek eğitim; eğitim ilkeleri, beden eğitimi, spor ve spor eğitimi alanları ile donatılmıştır. Ayrıca, bir yarıyıl aldıkları seçmeli branş spor eğitimi dersleri içerisinden tercih ettikleri spor dalında “Yardımcı Antrenör” (1. Kademe) olarak mezun olurken, iki yarıyıl seçmeli branş spor eğitimi dersleri ile “Antrenör” (2. Kademe) belgesinin “Temel Eğitim” bölümünden muaf, “Özel Eğitim” bölümünden ilgili federasyonun sınavına girmeleri halinde hak kazanır ve antrenör olarak da çalışabilirler.

Spor Yöneticiliği Bölümü

   Spor Yöneticiliği Bölümünden dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamu kurumları merkez ve taşra kurumlarında, özel sektöre ait spor yöneticiliği ihtiyacı olan kurumlarda, tatil köyleri ve turistik tesislerde çalışabileceklerdir. Lefke Avrupa Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü’nden mezun olanlar, Türkiye ve KKTC’nin gereksinim duyduğu Spor Yöneticisi; yönetim ve eğitim ilkeleri, beden eğitimi, spor ve spor eğitimi alanları ile karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmışlardır. Bunun yanında ek olarak bir yarıyıl aldıkları seçmeli branş spor eğitimi dersleri içerisinden tercih ettikleri spor dalında “Yardımcı Antrenör” (1. Kademe) olarak mezun olurlar. Ayrıca iki yarıyıl seçmeli branş spor eğitimi dersleri ile “Antrenör” (2. Kademe) belgesinin “Temel Eğitim” bölümünden muaf olurlar, “Özel Eğitim” bölümünden ilgili federasyonun sınavına girmeleri halinde belgeyi almaya hak kazanır ve antrenör olarak da çalışabilirler.

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

   Antrenörlük Eğitimi Bölümünden dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamu kurumları merkez ve taşra kurumlarında, özel sektöre ait antrenör ihtiyacı olan kurumlarda, tatil köyleri ve turistik tesislerde, spor merkezlerinde, federasyonlarda çalışabileceklerdir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü, olimpik spor dalları içerisinde yer alan, seçilmiş takım sporları ve bireysel spor dallarına yönelik uzmanlık eğitimi vermektedir. Türkiye ve KKTC’nin gereksinim duyduğu antrenman teorisi, antrenörlük meslek eğitimi, mentörlük, kondisyonerlik, ilgili spor dalında ve spor bilimleri ve spor branşlarında performans analizi yapabilecek bilgilerle donatılmaktadırlar. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak Antrenörlük Eğitimi Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, farklı yaş grupları ve cinsiyette sporcularla çalışabilecek bilgi ve becerilerle donatılmışlardır. Mezunlar, aldıkları uzmanlık branşı çerçevesinde “Kıdemli Antrenör” (3. Kademe) antrenörlük eğitiminin “Temel Eğitim” bölümünden muaf olurlar ve ilgili federasyonun açacağı kursun “Özel Eğitim” bölümüne girerek; Antrenör Eğitimi uyarınca Ulusal Milli Takımlarda görev alabilecek yetkiye sahip antrenörlük belgelerini alırlar.

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