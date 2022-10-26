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LAÜ ev sahipliğinde “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı gerçekleşecek

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LAÜ ev sahipliğinde “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı gerçekleşecek
LAÜ ev sahipliğinde “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı gerçekleşecek

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ev sahipliğinde Cengiz Topel Hastenesi meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bir konferans düzenliyor.

   LAÜ Sinema Salonu’nda 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 16:00’da gerçekleşecek konferans öğrenciler ve halka açık olacak.

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   Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu’nun moderatörlüğünü yapacağı konferansa Cengiz Topel Hastanesi Doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Latif Abbasoğlu, Radyoloji Uzmanı Dr. Umut Özgünalp ve LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç konuşmacı olarak katılacak.

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