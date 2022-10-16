  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yeni öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenledi

» »
LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yeni öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenledi
LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yeni öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Oryantasyon Günleri çerçevesinde yeni öğrencilere yönelik düzenlenen fakülte bilgilendirme toplantıları LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi ile devam etti.

   Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihniye Okray’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, fakülte  akademisyenlerinin tanışma programı ile sürdü.

in2b0440.jpg

Mezun öğrenciler yeni öğrencilere mesaj verdi

   Oryantasyon programında, şu anda mesleğini uygulamakta olan mezunların bölümlerinin kendileri için anlamından söz ettikleri ve mezuniyetten sonraki mesleki deneyimlerine kısaca değindikleri videoların gösterimi yer aldı.

   Oryantasyon programı kapsamında düzenlenen “Zaman Kapsülü Etkinliği”nde ise yeni gelen öğrenciler, üniversiteli olmanın ilk günlerindeki düşünce ve duygularını yazdıkları renkli zarfları mezuniyet öncesi açılacak olan “Zaman Kapsülü Kutusuna” attılar. “Anı Çerçevesi”nde hatıra fotoğraflarını çektiren öğrencilerin heyecanla katılım sağladıkları etkinlikte, yeni öğrenciler akademisyenleri ve arkadaşları ile kaynaştılar.

in2b0529.jpg

  Öğrencilerin yoğun katılımıya gerçekleşen etkinlik kokteylle son buldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sharjah Üniversitesi ile merkezine yapay zekayı alan dört ortak proje başlattı05 Ekim 2022 Çarşamba 16:30
  • LAÜ Akademisyeni Çağanağa Dünya Çocuk Günü’nde açıklama yaptı04 Ekim 2022 Salı 17:18
  • LAÜ Akademisyeni Çağanağa Dünya Çocuk Günü’nde açıklama yaptı04 Ekim 2022 Salı 17:08
  • LAÜ’nün yeni öğrencileri Lefke’yi tanıdı03 Ekim 2022 Pazartesi 19:57
  • LAÜ Akademisyeni Serin, okula uyum süreci ile ilgili önerilerde bulundu02 Ekim 2022 Pazar 15:05
  • LAÜ’nün yeni öğrencileri Lefke’yi tanıdı01 Ekim 2022 Cumartesi 15:17
  • “Dünya Kalp Günü” nedeniyle LAÜ Akademisyeni Açıkada açıklama yaptı29 Eylül 2022 Perşembe 16:31
  • LAÜ yeni öğrencilerini karşılıyor27 Eylül 2022 Salı 17:00
  • LAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Karakartal açıklama yaptı26 Eylül 2022 Pazartesi 08:36
  • LAÜ Akademisyeni Alas, gıda fiyatlarındaki artışın nedenlerini açıkladı22 Eylül 2022 Perşembe 18:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti