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LAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı Yapıldı

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LAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı Yapıldı
LAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı Yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Giriş ve Burs Sınavı, 11 Haziran Pazar günü LAÜ Kampüsü’nde saat 10:30’da yapıldı. KKTC liselerinden mezun olan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen sınava lise eğitimini KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler de katıldı. LAÜ’nün Giriş ve Burs sınavına öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Öğrencilerin yerleşme ve burs sonuçları, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü www.eul.edu.tr adresinden açıklanacak. Sınavda başarılı olan öğrenci adaylarına %100, %80 ve %50 oranlarında başarı bursları verilecek.

LAÜ Giriş ve Burs Sınavına katılan öğrenciler ön kayıt işlemlerini 7 Temmuz 2023 tarihine kadar LAÜ Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden yapabilecekler.

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