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LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yeni öğrencilerine “Deneysel Tasarım” atölye çalışması düzenledi

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LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yeni öğrencilerine “Deneysel Tasarım” atölye çalışması düzenledi
LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yeni öğrencilerine “Deneysel Tasarım” atölye çalışması düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, yeni gelen öğrencilerine oryantasyon programları kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

  Oryantasyon etkinliği, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras’ın açılış konuşmasının ardından fakülte öğretim görevlileri öğrencilere kendilerini tanıttılar. Bölüm başkanları sırasıyla; Mimarlık Bölüm Başkanı ve Mimarlık-Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Sunalp Gürçınar, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İngilizce programının Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz bölümlerini tanıtan kısa sunumlarını paylaştılar. Sunumların ardından Mimarlık ve Tasarım Kulübü öğrencileri kulüp yapısı hakkında bilgi verdi ve kulüp aktivitelerini nasıl takip edebileceklerini anlatarak, yeni öğrencilere fakülte ve çevresinde kısa bir tanıtım gezisi düzenledi.

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Öğrencilere ilk tasarım deneyimlerini tecrübe etmeleri sağlandı

  Açılıştan sonra fakültenin tüm öğrencileri ve öğretim görevlileri fakültenin önündeki bahçede toplanarak “deneysel tasarım” atölye çalışmasına başladılar. Yeni gelen öğrencilerin fakültedeki ilk tasarım deneyimlerini tecrübe etmeleri için düzenlenen atölye kapsamında öğrencilere sunulan malzemeler  ile öğrencilerden diledikleri gibi tasarım yapmaları istendi ve kendilerine özgün çalışmalarını üretmeleri teşvik edildi.

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  Etkinliğin ikinci gününde İç Mimarlar Odası’ndan 2 yönetim kurulu üyesi konuk; İç Mimar Engin Bay ve İç Mimar Özlem Özbilir Aktül LAÜ’de öğrenciler ile buluştular.  “Design Thinking” başlığı altında küçük ölçekten büyük ölçeklere kadar farklı alanlarda tasarım ve tasarım süreci üzerine sohbet gerçekleştirdiler. Meslek uygulama süreçleri, tasarımın evrenselliği ve uygulama projeleri üzerinden deneyimlerini paylaşarak, 2022-2023 açılış etkinliği kapsamında öğrencilere ilk ders anlatımını yaptılar.

Öğrencilerin ilk çalışmaları Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde sergileniyor

  Konukların sunumundan hemen sonra atölye çalışmalarına devam edildi. Fakültenin tüm öğrencileri çalışmalara katıldılar. Etkinlikte fakültenin tüm öğrencileri, birbirlerini tanıma ve kaynaşma fırsatı buldular. Danışman hocaların da yardımıyla, yönlendirmeleriyle, birbirinden özgün yaratıcı tasarımlar geliştirildi. Atölyenin bu sürecinde öğrenciler ekip çalışma ruhunu yaşadılar ve yapılan işlerin duvarlarda kalıcı sergileniyor olması onları heyecanlandırdı.

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  Etkinlik kokteyl ile devam ederek, kapanışta fakülte dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras öğrencilere bu tür etkinliklerin ne kadar faydalı olduğunu, fakülte olarak yıl boyunca daha pek çok etkinliğin planlandığını ve bunlara katılımın önemini anlattı. 

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