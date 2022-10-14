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LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor.

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LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor.
LAÜ yeni öğrencilerine “Bilgilendirme ve Oryantasyon” programları düzenliyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Oryantasyon Günleri çerçevesinde yeni öğrencilerine yönelik fakülte bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

   Yeni öğrencilerin öğrenim görecekleri fakülte ve bölümler hakkında gerekli bilgiler vermek amacıyla düzenlenen oryantasyon toplantıları kapsamında  Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın ve Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Helvacı ve Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas LAÜ Araştırma ve Uygulama çiftliğinde yeni gelen  öğrenciler ile bir araya geldi.

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   Program çerçevesinde LAÜ Araştırma ve Uygulama çiftliğinde, zeytin plantasyonunda hangi ürün çeşitliliği Kıbrıs iklim ve üretimine uygundur, nelere dikkat edilmesi gerekir gibi konular yerinde incelenerek tartışıldı. Aynı zamanda yeni kurulmuş turunçgil bahçesinde, turunçgil çeşitliliği verimli ve kaliteli ürün nasıl yetiştirilir gibi konular irdelenerek,  oryantasyon tamamlandı.

  LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler alanlarında uzman hocalarından aldıkları bilgiler ile oryantasyon programının

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