  • BIST 7986.47
  • Altın 1979.794
  • Dolar 30.0965
  • Euro 32.951
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

LAÜ’de "Fark Yaratan Eğitimciler 2023" sergisi büyük ilgi gördü

» »
LAÜ’de "Fark Yaratan Eğitimciler 2023" sergisi büyük ilgi gördü
LAÜ’de "Fark Yaratan Eğitimciler 2023" sergisi büyük ilgi gördü

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Palavan öncülüğünde, Sınıf Öğretmenliği öğrencileri tarafından düzenlenen "Fark Yaratan Eğitimciler 2023" adlı sergi büyük ilgi gördü. Fark Yaratan Eğitimciler 2023” sergisinde, öğrencilerin dönem içinde geliştirdikleri eğitim materyalleri sergilendi. Sergi, üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileri, öğretmenler ve aileleri bir araya getirerek, eğitimin benzersiz atmosferini deneyimleme fırsatı sundu.

   Palavan, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bir dönem boyunca harcadıkları büyük çaba ile ortaya koydukları eserlerin sergilendiği bu etkinlikte, eğitimde materyal kullanımının önemine vurgu yaptı. Palavan, ilkokul öğrencilerinin somut işlemler döneminde olduklarını hatırlatarak, geliştirilen materyallerin öğrencilere daha kalıcı bir öğrenme deneyimi sunacağını belirtti. Ayrıca, materyallerin konu ve kazanımlara uygun olması, öğrencilerin duyu organlarına hitap etmesi, bilginin günlük hayata transfer edilerek ilişkilendirilmesinin kalıcı öğrenme sürecinde önemli bir rol oynadığını ekledi.

  Sergide yer alan materyalleri hazırlayan Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi ve Matematik Öğretimi derslerinde geliştirdikleri materyalleri, etkili bir öğretim yöntemi olan mikro öğretim yöntemi ile programa uygun bir şekilde sundular. Sergiyi ziyaret eden Yedidalga İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Lefke İstiklal
İlkokulu ve Fikri Karayel İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ürünleri ilgiyle incelediler. Materyallerin nasıl yapıldığı, işlevleri ve hangi kazanımlarla ilişkilendirildiği bilgileri, posterlerle sunulurken, sınıf öğretmenliği öğrencileri konuları öğrencilere nasıl aktarmaları gerektiği konusunda pratik bilgiler verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Rasime Kalkan'ın Editörlüğünü Yaptığı 'Kanser Epigenetiği' Kitabı Yayınlandı19 Aralık 2023 Salı 21:45
  • LAÜ’de “Herkese ilk yardım eğitimi ” adı altında atölye çalışmaları düzenleniyor17 Aralık 2023 Pazar 17:07
  • LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi'nden anlamlı etkinlik15 Aralık 2023 Cuma 15:41
  • LAÜ Akademisyeni Gilanlıoğulları, “Zihinsel Engellilik ve Fiziksel Aktivite” konusuna değindi14 Aralık 2023 Perşembe 11:25
  • LAÜ’de Neşeli Cumartesiler neşeli geçiyor12 Aralık 2023 Salı 09:04
  • LAÜ öğrencileri Dünya Kadın Hakları Günü’ne dikkat çekti10 Aralık 2023 Pazar 12:48
  • LAÜ’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Yılında Öğretmen Olmak” konulu panel düzenlendi...07 Aralık 2023 Perşembe 16:01
  • LAÜ Gastronomi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri mutfak atölyesine katıldılar28 Kasım 2023 Salı 17:21
  • LAÜ Akademisyeni Meriç, katıldığı kongrede “Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu” konusunu ele aldı26 Kasım 2023 Pazar 14:25
  • LAÜ Akademisyeni İmirzalıoğlu, Diş Hekimliği Günü ve Haftası ile ilgili bilgilendirmeler yaptı23 Kasım 2023 Perşembe 15:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti