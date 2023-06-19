LAÜ’de “Kuzey Kıbrıs’taki Enfeksiyon Hastalıklarına Bakış” konulu sempozyum düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü tarafından “Kuzey Kıbrıs’taki Enfeksiyon Hastalıklarına Bakış” konulu sempozyum düzenlendi.

LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen sempozyuma, Doç. Dr. Meryen Güvenir Olgu, Doç. Dr. Ayşe Arıkan Sarıoğlu, Doç. Dr. Buket Baddal davetli konuşmacı olarak katkı koydu. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihniye Okray’ın giriş konuşması ile başlayan sempozyumda Kuzey Kıbrıs’taki Enfeksiyon Hastalıkları üzerine detaylı bilgiler aktarıldı.

Doç. Dr. Meryen Güvenir Olgu “Tüberküloz: Kuzey Kıbrıs’ta Güncel Durum”, Yrd. Doç. Dr. Emrah Güler “Sıtmanın Kıbrıs’taki Tarihçesi ve Güncel Durum”, Doç. Dr. Ayşe Arıkan Sarıoğlu “Grup A Beta Hemolitik Streptokokkal Farenjit: Streptococcus pyogenes” ve Doç. Dr. Buket Baddal “Enfeksiyon Hastalıklarında Yapay Zeka Uygulamaları” konuları üzerine öğrencilere ve katılımcılara bildilendirmelerde bulundular.

Sempozyumda, ‘Tüberküloz: Kuzey Kıbrıs’ta Güncel Durum’ başlıklı konuşmasını aktaran Olgu, tüberküloz enfeksiyonu ile ilgili genel bilgiler verirken, enfeksiyonun Kuzey Kıbrıs’taki gücel durumu ve COVID-19 pandemisinin hem Kuzey Kıbrıs hem de Türkiye’deki bu enfeksiyon üzerine etkisinden bahsetti.

Güler, tüm dünya genelinde en önemli enfeksiyon hastalıklarından biri olarak kabul edilen Sıtma’nın Kıbrıs’taki tarihçesine değindi. 1900’lü yılların başında sıtma enfeksiyonu adada çok yaygın olarak görülmekte ve ciddi oranlarda ölümlere neden olmaktaydı. Güler, Nisan 1946-Temmuz 1949 yılları arasında Kıbrıs adasında sıtma enfeksiyonunu yok etmek için başlatılmış olan ‘Sıtma Eradikasyon Projesi’’ni anlattı ve proje kapsamında tüm ada genelinde yapılan uygulamalardan bahsetti. Bahsi geçen proje sayesinde 1949 yılından itaberen Kıbrıs’ta yerli sıtma vakasında rastlanmadığını belirten Güler, ayrıca konuşmasında, son yıllarda Kuzey Kıbrıs’ta tespit edilen import (yurtdışı kaynaklı) sıtma vakalarına da yer verdi.

Son yıllarda, özellikle çocuklarda ciddi enfeksiyonlara neden olan Grup A Beta Hemolitik Streptoklar (GABHS) (Beta enfeksiyonu) Arıkan tarafından aktarıldı. Enfeksiyonun semptomları, tanı yöntemleri ve tedavisi hakkında bilgi verildi ve GABHS farenjitinin KKTC’de görülme sıklığından bahsedildi.

Son olarak, Baddal ise çağımızın en önemli gelişmelerinden biri olan yapay zeka ile enfeksiyonların ilişkisi hakkında bilgiler verdi. Yapay zekanın hastalıkların tanısında klinisyen ve laboratuvar çalışanlarına sağladığı katıyı ve enfeksiyonların tanısını kolaylaştırarak, en hızlı şekilde laboratuvar sonuçlarına nasıl ulaşılabileceğini bizlere aktardı.

Etkili ve interaktif bir şekilde gerçekleşen sempozyum sonunda tüm davetli konuşmacılara ‘Teşekkür Belgesi’ verilerek, KKTC’de görülen enfeksiyonlarla ilgili bu tip sempozyum ve toplantıların artırılması gerektiği, dolayısıyla sempozyum serileri yapılması planlandı.