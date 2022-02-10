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LAÜ’de Satranç Turnuvası Düzenlendi

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LAÜ’de Satranç Turnuvası Düzenlendi
LAÜ’de Satranç Turnuvası Düzenlendi

Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Satranç Kulübü tarafından “Satranç Turnuvası” düzenlendi. LAÜ Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinliğe kulüp üyelerinin yanı sıra birçok öğrenci ilgi gösterdi.


Etkinlikte, öğrencilerin satranç gelişimi ve satranca olan ilgilerinin artırılması ve öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı. LAÜ öğrencileri arasında oyuncuların eşleşmesi ile başlayan satranç turnuvası, satranç müsabakalarının yapılması, fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile devam etti.

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Birçok öğrencinin katılım gösterdiği turnuvada ilk üçe giren LAÜ öğrencileri Evren Çalışkan, Mevlüt Demir ve Dilan Akara’ya satranç takımları hediye edildi.

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