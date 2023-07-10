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LAÜ'den görkemli mezuniyet töreni

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LAÜ mezuniyet töreni çoşkuyla gerçekleştirildi
LAÜ'den görkemli mezuniyet töreni

 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı mezunları 7 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen görkemli törenle diplomalarını aldı. Tören, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda saat 19:00’da mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

LAÜ mezuniyet gecesi yoğun protokol katılımı ile gerçekleşti

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, milletvekilleri ile diğer onur konukları katıldı. LAÜ bu yıl ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardan 1500’ün üzerinde mezun verdi. Büyük Önder Atatürk ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören konuşmalarla devam etti.

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Tatar: LAÜ başarı ile yoluna devam ediyor

Törendeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar LAÜ’nün pandemiye ve tüm sıkıntılara rağmen başarı ile yoluna devam ettiğini belirterek, 30. Mezuniyetle büyük bir başarıya imza atıldığını söyledi.

LAÜ’de farklı ülkelerden öğrencilerin evrensel çağdaş değerlerle çalışma yaşamına gönderilirken buradaki derin kültür ve insanlık değerlerini de ülkelerine götürdüklerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun anlamının çok büyük olduğunu kaydetti.

Tatar, öğrencilere de seslenerek, değerler ve aldıkları eğitimle ülkelerine ve insanlığa hizmet etmek için çalışmalarını söyledi.

KKTC’nin yapılan tüm haksızlıklara rağmen istikrar ve istikbali için Atatürk’ün aydınlık yolunda mücadeleye devam edeceğinin altını çizen Tatar, mezunların dünyada yaşanan çeşitli olumsuzluklara rağmen barış ve huzur ile ülkelerin gelişimine katkı koyacağına inanç belirtti.

 

Töre: LAÜ mezunları KKTC’nin birer fahri elçisi olacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de  mezun öğrencilerin gittikleri her yerde KKTC’nin birer fahri elçisi olacağını belirterek, KKTC ambargolar altında olsa da ilerlemeye yükselmeye devam edeceğini, KKTC’ye sahip çıkılacağını ifade etti.

 

Çavuşoğlu: LAÜ mezunlarının dünya barışına katkıda bulunmalarını diledi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise mezun olan öğrencilerin ülkemizde diplomadan daha değerli olan ifade ve inanç özgürlüğü ile hoşgörüyü öğrendiğine vurgu yaparak, mezunların gittikleri ülkelere bu değerleri taşıyıp dünya barışına katkıda bulunmalarını diledi.

 

Avcı: Gurur gecesi yaşayan öğrencileri ve velileri tebrik etti

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı da YÖDAK olarak görevlerinin bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerleyen üniversitelerin önünü açmak olduğuna dikkati çekerek, bu yıl mezun olan öğrencilerin asrın en zor koşullarında eğitim almış mezunlar olduğuna vurgu yaptı. Bu zor koşullara rağmen başarılı öğrencileri ve gurur gecesi yaşayan velileri tebrik eden Avcı, dünya ile rekabet edebilecek mezunlar yetiştiren akademisyenlere de teşekkürlerini iletti.

 

photo-2023-07-09-15-03-55-(3).jpgYükselen:  LAÜ son yıllarda en fazla büyüyen ve tercih edilen üniversite

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, LAÜ’nün  nitelikli mezunlarına yeni mezunlar eklemenin sevincini yaşadıklarını kaydederek, 2022-2023 Akademik Yılı’nda 42 farklı ülkeden 1500’ün üzerinde mezun verdiklerini söyledi.

  Prof. Dr. Yükselen, KKTC’nin en köklü üniversitelerinden olan LAÜ’nün eğitimde kaliteden ödün vermediğini vurgulayarak, LAÜ’nün uygulanan gerçekçi ve doğru stratejilerle son yıllarda en fazla büyüyen ve tercih edilen üniversite olduğuna dikkati çekti.

 Mezunlar LAÜ ailesine teşekkürlerini ilettiler

  Mezunlar adına konuşan Merve Üstüntaş ve yabancı uyruklu mezunlar adına konuşan Wapozga Munyenyembe de LAÜ’lü olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, kendilerine eğitim hayatları boyunca destek olan akademisyenlerine ve ailelerine teşekkür ettiler.

  Konuşmaların ardından onur konuklarının fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam eden tören programında, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca heyecanla beklediği kep atımı ve havai fişek gösterisi yer aldı. Tören veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteyl ile son buldu.

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