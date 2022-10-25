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LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor

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LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor
LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu’na bağlı Aşçılık Bölümü ve Pastacılık Bölümü’ne yeni gelen öğrenciler düzenlenen oryantasyon programında bir araya geldi.

   Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Meslek Yüksekokulu’na bağlı Aşçılık Bölümü ve Pastacılık Bölümü’ne yeni gelen öğrencilere bölümlerine adapte olma sürecini hızlandırmak ve bölümdeki işleyiş hakkında bilgilendirme yapmak için  LAÜ Sinema Salonu’nda oryantasyon programı gerçekleştirildi.

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  Etkinlikte Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal Turizm İşletmeciliği Bölümü’nü ve öğretim elemanlarını, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile bölüm öğretim elemanlarını öğrencilere tanıttı.  Ayrıca öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimleri süresince dikkat etmeleri gereken hususlara değinilen programda öğrencilerden gelen sorular da yanıtlandı.

   Etkinlik sonunda öğrencilere Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri tarafından LAÜ Uygulama Mutfağı’nda üretilen ürünler ikram edilerek, kaynaşma imkanı sağlandı.

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