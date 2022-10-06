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LAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü

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LAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü
LAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen “Oryantasyon Günleri” kapsamında müzik geceleri düzenlendi. Öğrencilerin iyi bir motivasyonla eğitim dönemlerine başlamalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen programda yer alan etkinlikler öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.  

Oryantasyon etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen müzik gecelerinde ülkemizin başarılı müzisyenlerinden Ezgi Akgürgen ve Eril Cambaz LAÜ öğrencileri ile bir araya geldi. LAÜ öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği müzik gecelerinde öğrenciler gece boyunca eğlenceli saatler yaşadı.

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