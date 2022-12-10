Lefke Belediye Başkan Adayları'nın tümü sivil toplum katılımına destek sözü verdi

Sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine etkin katılım talebi Lefke Belediye Başkan adaylarından da olumlu cevap buldu. Yerelde etkin katılım kampanyası, Lefkoşa ile birlikte Lefke’de de sürdürülüyor. 9 Aralık 2022 günü Lefke’deki kampanya imzacısı örgütlerin etkin katılımıyla Lefke Belediye Başkan adayları Adil Özgey(UBP), Adnan Eraslan(bağımsız) ve Aziz Kaya(CTP) ile görüşüldü.

Lefke Turizm Derneği binasında yer alan görüşmelerde, Lefke Belediyesi özelinde katılım standartlarının ne şekilde uygulamaya konulabileceği, bu bağlamda atılması gereken adımlar görüşüldü. Görüşülen tüm adaylar hazırlanan katılım standartlarına belgesine destek vereceklerini belirterek, taahhüt metnini imzaladı.

Yerelde etkin katılım sloganı ile 2022 belediye seçimleri kapsamında pilot bölge seçilen Lefkoşa ve Lefke’de sürdürülen kampanyada, bugüne kadar katılım standartlarını uygulayacaklarına dair söz veren Belediye Başkan adayı sayısı beşe ulaştı.

Lefke ve Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu adına açıklama yapan Teoman Oktay, Lefke’nin yeniden ilçe statüsünü almasına rağmen aslında bölge halkının pek çok sorunla mücadele ettiğinin altını çizdi. Oktay, Lefke bölgesinde yer alan sivil toplum örgütlerinin alanda etkin olan örgütler olduğunu hatırlatarak, her zaman için herkesi etkileyen kararlarda bölge sivil toplum örgütleri olarak söz sahibi olmak istedikleri mesajını verdi. Seçilecek başkanlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını vurgulayan Oktay, seçimin sonrasında da imzacı örgütlerle birlikte işleyişin takipçisi olacaklarını hatırlattı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği ise, mevcut sorunların çözümünde, Kıbrıs’ın demokratik gelişiminin sağlanmasında ve kararların etkin bir şekilde alınma sürecinde STÖ’lerin yetkililerin en önemli ortağı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Süreçte, kampanyaya destek veren sivil toplum örgütlerinin taleplerinin net olduğunu, sürecin imzacı tüm örgütler tarafından takip edileceğini belirtti. Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, sürece aktif katkı koyan tüm STÖ’lere ve imza koyan Belediye Başkan adaylarına destekleri için teşekkür ederken, Lefkoşa Belediye Başkan adayları Hüseyin Eryaman (bağımsız), Sadık Gardiyanoğlu (UBP), Okyay Sadıkoğlu (bağımsız), Oytun Andaş’tan (bağımsız) ve tüm meclis üyeleri adaylarına katılım standartları belgesini desteklemek için çağrıda bulundu.

Kampanyaya destek veren STÖ’ler alfabetik sırayla şu şekildedir: Akdeniz Avrupa Sanat Derneği, Altın Patiler Derneği, Alzheimer Derneği, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Emekliler Cemiyeti Lefke Şubesi, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Global Politikalar Merkezi Derneği, İnsan Hakları Platformu, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Kadından Yaşama Destek Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırmaları Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefke Citta Slow Kadın İnisiyatifi, Lefke Doğa Sporları Derneği, Lefke Kültür Sanat Derneği, Lefke Toplum Merkezi Derneği, Lefke Turizm Derneği, Lefke Vakfı, Lefke ve Yöresi Öncü Kadınlar Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Nadir Görülen Hastalıklar Ağı, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk köyü Derneği, Yeşil Barış Hareketi.