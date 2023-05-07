  • BIST 4.400,76
  • Altın 1265.335
  • Dolar 19.5067
  • Euro 21.4827
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 'Paraya Hayır' oyunu İstanbul’da sahnelendi

»
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Paraya Hayır” oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları’nın daveti üzerine, İstanbul’da sahnelendi.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 'Paraya Hayır' oyunu İstanbul’da sahnelendi

Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde beş temsil yaptı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, tek perdelik komedi oyununu, turne boyunca yaklaşık 1500 seyirci izledi. Oyun, İstanbul seyircisinden tam not almayı başardı.

Oyunu, seyircilerin yanı sıra, İstanbul Şehir Tiyatroları yöneticileri ve sanatçıları da izledi.

Turne programı içerinde LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, Halkla İlişkiler personeli Ceren Kanatlı ve dekor, kostüm tasarımcısı Özlem Yetkili, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yardımcıları Can Başak ve Emrah Özertem’i makamında ziyaret eti. Ziyarette iki kurumun iş birliği ve birlikte yapabilecek projeler hakkında ortak karar alındı.

İlerleyen zamanlarda tekrardan İstanbul seyircisiyle buluşmak için anlaşmaya varıldığını belirten Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut, turne programından ve oyun performansından memnun olduklarını dile getirdi.

Aykut, İstanbul Şehir Tiyatroları personelinin ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OnlyFans yıldızının testini geçenler buluşmaya hak kazanıyor03 Mayıs 2023 Çarşamba 22:23
  • Gülşen'e hapis cezası...03 Mayıs 2023 Çarşamba 19:31
  • Heidi Klum ve 18 yaşındaki kızı Leni’nin iç çamaşırlı pozları gündem oldu03 Mayıs 2023 Çarşamba 13:30
  • İlk gösterim Güzelyurt’ta yapıldı02 Mayıs 2023 Salı 15:31
  • Acıkan öğrenci ‘sanat eseri’ni yedi01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:43
  • Kanye West, Adidas’ın başını yaktı… Yatırımcılar şirkete dava açtı01 Mayıs 2023 Pazartesi 20:02
  • Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde flüt & piyano resitali yer alacak01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:35
  • Ünlü İngiliz yazardan ilginç iddia… “Lisa Simpson otistik olabilir”30 Nisan 2023 Pazar 22:15
  • Gargacık masal kitabının tanıtımı yapıldı30 Nisan 2023 Pazar 19:36
  • “Sanat ve Bilimin Işığında Emeğin Kurtuluşu, Devrimin Yürüyüşü” için 1 Mayıs30 Nisan 2023 Pazar 18:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti