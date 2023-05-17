Lefkoşa okullarında grev var!

KTÖS ile KTOEÖS, Lefkoşa merkez okulları ve Atatürk Öğretmen Akademisi'nde bugün de grevde. Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, dün başlayan eylem ve grevin bugün de devam edeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerine bağlı tüm Lefkoşa merkez okulları ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) 08.00-13.00 saatleri arasında grev yapılacağını açıkladı. İki sendika, saat 10.00’da ise Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Başbakanlığa siyah çelenk konulacağını bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, dün yapılan grev ve eyleme katılan tüm öğretmenlere teşekkür edilerek, yoğun katılımla gerçekleşen eylemde öğretmenlerin iradesini ortaya koyduğu belirtildi.

“Hükümet mensuplarının ve Eğitim Bakanı'nın tutum ve tavırlarında değişiklik olmadığını ve almış oldukları talimatlarla saldırılarını devam ettirdiklerini gördük” denilen açıklamada, “okullarda ve eğitimde devam eden bu kadar sorun varken öğretmene saldıran ve kaosa oynayan anlayışın niyetinin algılandığı” savunuldu.

“Eylem sonrası konuyu değerlendiren Yönetim Kurulu’nun, öğretmenden aldığı güçle öğretmene, öğretmenin yasal haklarına ve sendikalarına karşı saldırılara direnmeye devam etme kararı aldığı” ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu bağlamda sürdürdüğümüz mücadelede bugün İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki Tekniğe bağlı tüm Lefkoşa merkez okulları ve Atatürk Öğretmen Akademisi bugün saat 08.00-13.00 arası grev ve eylemde olacaktır. Saat 10.00’da Elçiliğe ve Başbakanlığa siyah çelenk konulacaktır.”