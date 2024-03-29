Lefkoşa'da Aracın Ön Göğsünde Unutulan Çakmağın Patlamasıyla Yangın Çıktı

Lefkoşa'nın Cevat Bey Sokak'ta, 28 Mart 2024 tarihinde yaşanan araç yangını, sürücü ve çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir şok ve endişe yarattı. Olay, Muhammed Nebil Aslan'a ait DJ 985 plakalı aracın seyir halindeyken aniden alev almasıyla gerçekleşti. Yangının sebebi ise, muhtemelen aracın ön göğüs kısmında unutulan bir çakmağın güneş ışınlarından ısınarak patlaması oldu.

Saat 13:30 sıralarında meydana gelen olayda, itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak çıkan yangın sonucunda aracın ön göğüs kısmı ciddi şekilde zarar gördü, alevler nedeniyle ön camı ise patladı. Neyse ki, olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.