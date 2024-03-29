  • BIST 9142.4
  • Altın 2325.583
  • Dolar 32.3735
  • Euro 35.0075
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Lefkoşa'da Aracın Ön Göğsünde Unutulan Çakmağın Patlamasıyla Yangın Çıktı

» »
Lefkoşa'da Muhammed Nebil Aslan'a ait bir araç, seyir halindeyken aracın ön göğüs kısmında unutulan çakmağın güneş ışınlarından ısınarak patlaması sonucu yangın çıktı
Lefkoşa'da Aracın Ön Göğsünde Unutulan Çakmağın Patlamasıyla Yangın Çıktı

Lefkoşa'nın Cevat Bey Sokak'ta, 28 Mart 2024 tarihinde yaşanan araç yangını, sürücü ve çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir şok ve endişe yarattı. Olay, Muhammed Nebil Aslan'a ait DJ 985 plakalı aracın seyir halindeyken aniden alev almasıyla gerçekleşti. Yangının sebebi ise, muhtemelen aracın ön göğüs kısmında unutulan bir çakmağın güneş ışınlarından ısınarak patlaması oldu.

Saat 13:30 sıralarında meydana gelen olayda, itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak çıkan yangın sonucunda aracın ön göğüs kısmı ciddi şekilde zarar gördü, alevler nedeniyle ön camı ise patladı. Neyse ki, olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Teksası geçtik! Lefkoşa'da ayaklarına sıktılar!22 Mart 2024 Cuma 20:57
  • LTB-Fizyoterapistler Derneği iş birliğinde 65 yaş üzeri bireylere egzersiz...22 Mart 2024 Cuma 15:16
  • Gönyeli'de bugün elektrik kesintisi yapılacak21 Mart 2024 Perşembe 10:24
  • LTB'den "Harmancı ve Jenkins’ten Yaşlılar Haftası’nda Lefkoşa’daki Yaşlı Bakımevlerine ziyaret"20 Mart 2024 Çarşamba 12:12
  • Lefkoşa'da Yaşlı Bakımevlerine Destek Ziyareti20 Mart 2024 Çarşamba 11:59
  • Gönyeli'de Yasadışı İlaç Satışı: 43 Paket Hap Ele Geçirildi, İşletmeci Hakkında Soruşturma Başlatıldı19 Mart 2024 Salı 14:14
  • Aşırı hız kazayı getirdi... Gençler yaralandı19 Mart 2024 Salı 10:45
  • Kanalizasyonda hedef yüzde 90… Harmancı: Çalışıyoruz18 Mart 2024 Pazartesi 10:05
  • TIR VE YOLCU ARAÇLARI ÇARPIŞTI: DÖRT KİŞİ YARALANDI16 Mart 2024 Cumartesi 14:13
  • Lefkoşa Operasyonunda Kanunsuz Silah ve Mermi Ele Geçirildi: İki Kişi Tutuklandı16 Mart 2024 Cumartesi 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti