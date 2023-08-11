Lefkoşa’da çalıntı kartlarla yaklaşık 4 milyon TL vurgun yapıp bankayı dolandırdı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalıntı kredi kartlarıyla 3.617.166 TL parayı sahtekarlıkla temin eden ve kart sahiplerine ait olmayan 8 adet sahte fatura düzenleyip bankaya veren 50 yaşındaki İ.K tutuklandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalıntı kredi kartlarıyla 3.617.166 TL parayı sahtekarlıkla temin eden ve kart sahiplerine ait olmayan 8 adet sahte fatura düzenleyip bankaya veren 50 yaşındaki İ.K tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: “23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde, İ.K.(E-50)’nin çalıntı olduğuna inanılan kredi kartı numara ve şifrelerini, dolandırmak kastıyla kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde ettikten sonra, kendi iş yerindeki pos cihazının mail order sistemi ile toplam 3.617.166 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği ve kart sahiplerine ait olmayan 8 adet sahte fatura düzenleyip, söz konusu sahte faturaları bankaya vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.”