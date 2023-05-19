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Lefkoşa’da gençlerin festivali coşkuluydu

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Lefkoşa’da gençlerin festivali coşkuluydu
Lefkoşa’da gençlerin festivali coşkuluydu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Gençlik Festivali düzenledi. Kızılbaş Parkı’nda yer alan ve liseli gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivalde liselerin müzik gruplarının kısa konserleri yanında çeşitli gösteriler yer aldı.

Cuma Mağusalı Amfisi’nde kurulan sahnene yer alan etkinliklerde ilk olarak Lefkoşa Çocuk Merkezi & MüzikA Sanat Okulu öğrencilerinin piyano dinletisi yer aldı.

 

Gençlerin müzik performansları alkış aldı

Sonrasında liselerin müzik gruplarının canlı performanslarına amfi tiyatroyu dolduranların alkışları eşlik etti. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Lisesi, Yakın Doğu Koleji ve Levent Koleji’nden gençlerin seçtiği parçalar ve yorumları Kızılbaş Parkı’nda harika bir müzik atmosferi oluşturdu.

 

Festival dans ve spor gösterileri ile renklendi

Lefkoşa Gençlik Festivali’nde spor ve dans da yer alırken, Studio Euphorira by Nurcan Özatılgan’ın Jumping Fitnes show’u yanında Dance of Fire Show ve Fitstop Spinning Show bu özel geceye renk katan etkinlikler oldu.

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Başkan Harmancı: Gençlere kendilerini özgür ve mutlu hissedecekleri alanlar yaratmaya devam edeceğiz

Festivalde konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tüm gençlerimize beraber düşünüyor, beraber hareket etmenin önemine değinde. Başkan Harmancı, “Gençler en çok kendilerinin anlaşılmadığından yakınırlar. Gençlere kendilerini özgürce ifade edecek alanlar yarattıkça, emin olun onları daha rahat anlayabileceğiz. Her zamanki gibi muhteşem bir enerji ile buradalar” dedi.

 

“Atamızın yolunda, bilimin ışığında, özgür ve laik bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz”

Başkan Harmancı, sanatın, müziğin ve buna bağlı olarak gençliğin özgürlük alanlarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Lefkoşa’da her gencin kendini özgür hissedeceği alanları yaratmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Lefkoşa Gençlik Festivali’nin her 19 Mayıs’ta yer alacağını da söyleyen Başkan Harmancı, “Atamızın yolunda, bilimin ışığıda, özgür ve laik bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

 

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