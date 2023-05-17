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Lefkoşa'da Hırsızlık!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Lefkoşa'da Hırsızlık!

Mart – Nisan 2023 ayları arasında, Lefkoşa’da bulunan üç ayrı ikametgahtan üç adet bisiklet çalınmıştır. Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen A.A.(E-18) ve İ.S.(E-20) tespit edilerek tutuklanmıştır.

            Adı edilenlerin yapılan ileri sorgulamasında, çalmış oldukları üç adet bisikleti Lefkoşa’da M.B.(E-25)’e sattıkları tespit edilmiştir. Söz konusu bisikletleri, piyasa değerinin altında satın alan M.B. de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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