Lefkoşa'da Hırsızlık!

Mart – Nisan 2023 ayları arasında, Lefkoşa’da bulunan üç ayrı ikametgahtan üç adet bisiklet çalınmıştır. Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen A.A.(E-18) ve İ.S.(E-20) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Adı edilenlerin yapılan ileri sorgulamasında, çalmış oldukları üç adet bisikleti Lefkoşa’da M.B.(E-25)’e sattıkları tespit edilmiştir. Söz konusu bisikletleri, piyasa değerinin altında satın alan M.B. de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.