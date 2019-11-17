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Lefkoşa'da kanalizasyon çalışması

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehrin 30 yıl sonraki nüfus gelişimini dikkate alarak hazırlanan Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi’nde çalışmalara başladı. 
Lefkoşa'da kanalizasyon çalışması

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehrin 30 yıl sonraki nüfus gelişimini dikkate alarak hazırlanan Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi’nde çalışmalara başladı. 

LTB’den yapılan açıklamada, 70 Milyon TL’lik bütçesi ile Şehrin geleceği için tarihi bir adım olan projenin AB finansmanıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulunurken, LTB Kanalizasyon Şubesi yetkilileri de projenin işleyişine ilişkin bilgiler aktardı.

Proje kapsamında 13 kilometre ana taşıyıcı hat döşenecek, kanalizasyon sistemi kapasitesi artırılacak şekilde eski pompa istasyonları yeniden yapılırken ilave olarak bir tane de yeni istasyon yapılacak. 

Açıklamada, “Proje yerel yönetimler alanında ülkemizde kanalizasyon hizmetlerinin çağdaş bir şekilde verilmesi adına imza atılmış en büyük işlerden bir olma özelliğini taşıyor” denildi.

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