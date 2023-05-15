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Lefkoşa’da kaza: İş yerine girdi

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Lefkoşa'da sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir iş yerine daldı.
Lefkoşa’da kaza: İş yerine girdi

Lefkoşa’da sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir iş yerine daldı.

Kaza sonucu iş yerinin camları kırılırken, yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi.

Detaylı bilgi gelecek..

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