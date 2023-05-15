Lefkoşa’da kaza: İş yerine girdi

Lefkoşa’da sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir iş yerine daldı.
Kaza sonucu iş yerinin camları kırılırken, yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi.
Detaylı bilgi gelecek..
Lefkoşa’da sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir iş yerine daldı.
Kaza sonucu iş yerinin camları kırılırken, yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi.
Detaylı bilgi gelecek..
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