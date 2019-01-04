Lefkoşa'da Taammüden adam öldürmeye teşebbüs

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, bugün saat 13.00 sıralarında, A.E. (E-23), E.B. (E-32) ve B.B. (E-31) bir taraf olup, A.M. (E-32), B.D. (E-25), H.D. (E-27) ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi arasında henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Polis Basın subaylığının verdiği bilgiye göre, kavgada, B.D. tasarrufunda bulunan bıçak ile Erkan Büyükdursun’u vücudunun muhtelif yerlerinden, dört kez bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti.

H.D. ise tasarrufunda bulunan ahşap sopa ile Burhan Büyükdursun’un başına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti.

Olayda ağır yaralanan Erkan Büyükdursun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat sonrası

müşahede altına alınırken, olayda hafif yaralanan Burhan Büyükdursun ise tedavisini müteakip taburcu oldu.

Olaya karışan ve tespit edilen tüm zanlılar tutuklanırken, diğer iki zanlı ise aranıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.