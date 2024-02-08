Lefkoşa’da iki farklı mekanda sergiler açılıyor

Alev Adil ve Aslı Bolayır'ın multimedya çalışmalarından oluşan RIVERS IN THE OCEAN başlıklı sergiler Arucad Art Space ve Korai Proje Alanı olmak üzere Lefkoşa’da iki farklı mekanda açılıyor.

Alev Adil ve Aslı Bolayır'ın multimedya çalışmalarından oluşan RIVERS IN THE OCEAN başlıklı sergiler Arucad Art Space ve Korai Proje Alanı olmak üzere Lefkoşa’da iki farklı mekanda açılıyor.

Korai Project Space – 9 February, 6-7pm

Arucad Art Space – 16 February, 6-7pm

Çağdaş sanatçılar Alev Adil ve Aslı Bolayır'ın iki yeni sergisi, Lefkoşa'da iki mekânda gerçekleşecek. Küratörlüğünü Esra Plümer Bardak’ın üstlendiği RIVERS IN THE OCEAN başlıklı sergiler, konu edilen temanın iki farklı varyasyonunu birbirine paralel olarak, tamamlayıcı ama benzersiz çalışmalardan oluşan bir seçkiyle iki farklı alanda yer alacak.

Açılış 9 Şubat'ta Korai Project Space'de, ardından 16 Şubat'ta Arucad Art Space'de gerçekleşecek. Kapanış etkinliğinde Arucad Art Space direktörü Oya Silbery'nin editörlüğünde sanatçılar Alev Adil, Aslı Bolayır ve Esra Plümer Bardak’ın metinlerinin de yer aldığı ve Arucad Press tarafından yayınlanacak olan sergi kitabı sunulacak.

Esra Plümer Bardak’in kaleme aldığı sergi metninde sergiyi bu şekilde anlatıyor: "RIVERS IN THE OCEAN başlığı, küresel sorunlar ile yerellikler arasındaki karşıtlık ve ayrılmaz bağlantıya oyunbazca göndermede bulunarak, su akıntılarının ontolojik ve metafiziksel yönlerini, insanların çağdaş yaşamla başa çıkma konusundaki yeteneklerini ve yetersizliklerini ele almada bir başlangıç ​​noktası olarak konu ediyor. Burada öne çıkan eserlerin, insan deneyimlerinin temelini oluşturan, yönlendiren ve bazen de yok eden fiziksel/psikolojik, doğal/sentetik ve sistemik yapılarla ilgili olduğunu gözlemleriz.

Sergi, sanatçıların ortak çalşmaları ve Amor Fati [birinin kaderini sevme] deyimi üzerine bireysel düşünceleriyle temellendirilmiştir. Friedrich Nietzsche tarafından tartışılan Amor Fati, kişinin kendi kaderiyle yüzleşme eylemidir. Alev Adil ve Aslı Bolayır, bu kavramla daha geniş anlamda ilgilenerek, 'kaderimizi kabul etme' eylemini alternatif alanlar ve kimliklerin ortaya çıktığı durum ve deneyimlere değinerek, insanların doğaya karşı yönünü şaşırmış yakınlığını ve yaşamdaki doğal hareketleri, akımları ve değişimleri, kader etrafındaki anlatılarla ilişkilendirir."

Korai Project Space

Açılış: 9 Şubat, 18:00-21:00

Sergi tarihleri: 10 Şubat - 3 Mart 2024

6-8 Adamantiou Korai Caddesi, 1016, Lefkoşa

Çarşamba günleri 16:00-19:00, Cumartesi günleri 11:00-14:00 ve randevu ile açık, randevu için korai.projectspace@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Arucad Art Space

Açılış: 16 Şubat, 18:00-21:00

Sergi tarihleri: 17 Şubat - 11 Mart 2024

Müftü Raci Efendi Sokak, 99010, Lefkoşa

Pazartesi - Cuma günleri 08:30-17:30, Cumartesi günleri 08:30-13:30 açık olacaktır.

artspace@arucad.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.