Lefkoşa'daki bazı bölgelerde 6 saat ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacak

Telekomünikasyon Dairesi, bugün Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Yenişehir ışıkları arasında kablo yenileme çalışması yapılacağını açıkladı.
Telekomünikasyon Dairesi’den yapılan açıklamada, çalışmadan dolayı 09.00-15.00 saatleri arasında, Yenişehir Polis Karakolu çevresi ile Polis Genel Müdürlüğü bölgesini kapsayan bölgede ADSL ve ses hizmetlerinde kesinti olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılacak olan esintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz." denildi.
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