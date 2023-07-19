Lefkoşa’nın kültür gönüllüleri buluştu: 

“Lefkoşa’nın kültür gönüllüleri TUFAD’la şeherde buluşuyor” sloganı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkıları ile TUFAD Şeherde etkinliği Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte ASDER, FOLKDER, FOGEM, HASDER, GÖÇTAŞ, Gençlik Merkezi Birliği, Agios Lazaros ve YDÜ Spor Kulübü Dans Grubu ekipleri gösterileri ile Cuma Mağusalı amfisini dolduran sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Başkan Harmancı: “Halk dansları dernekleri ile bir aile gibi olmanın mutluluğunu her daim yaşıyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, halk dansları dernekleri ile aile gibi olmanın mutluluğunu her daim yaşadıklarını ifade etti.

Pandemi döneminde etkinliklerinin ertelenmiş olmasına karşın online etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Başkan Harmancı, bu yıl ise ortak aklı ve ruhu yansıtır şekilde pek çok derneğin katılımı ile çok özel ve güzel bir etkinliğe hep beraber imza atıldığını dile getirdi.

Başkan Harmancı, “Her zorlu zamanda kültürümüze, özümüze dönmemiz gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Çünkü kültürümüzün içinde emek var. Bu coğrafya hep zengin değildi, dedelerimiz ve atalarımız çok zor dönemler gördüler, çok emekler ettiler, çok ezildiler. O yüzden her zorluğu göreceğiz ve bileceğiz ki; bu zorlukları aşarken ihtiyacımız olanlardan biri de kültümüze ve özümüze dönmektir” dedi.



Turgay ve Kadirağa’dan LTB’ye ve Başkan Harmancı’ya teşekkür

TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay, pandemi ve deprem felaketi nedeni ile çalışmalarına ara verdiklerini ifade ederek, TUFAD olarak kendi içinde birçok etkinlikler yaptıklarını, farklı kurumlarının etkinliklerinde de paylaşımcı olduklarını ifade ederek, kapılarını ilk günden sevgi ile açan LTB’ye ve Başkan Mehmet Harmancı’ya ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da konuşmasında, TUFAD’ın çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiğini söyledi. Kadirağa, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve böylesi güzel bir ortamı yaratan LTB’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya kendi kostümlerinden oluşan özel bir hediye sundu.