  • BIST 6.365,00
  • Altın 1712.074
  • Dolar 26.9202
  • Euro 30.2187
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Lefkoşa’nın kültür gönüllüleri buluştu: 

» »
TUFAD Şeher’de etkinliği Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirildi
Lefkoşa’nın kültür gönüllüleri buluştu: 

“Lefkoşa’nın kültür gönüllüleri TUFAD’la şeherde buluşuyor” sloganı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkıları ile TUFAD Şeherde etkinliği Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte ASDER, FOLKDER, FOGEM, HASDER, GÖÇTAŞ, Gençlik Merkezi Birliği, Agios Lazaros ve YDÜ Spor Kulübü Dans Grubu ekipleri gösterileri ile Cuma Mağusalı amfisini dolduran sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Başkan Harmancı: “Halk dansları dernekleri ile bir aile gibi olmanın mutluluğunu her daim yaşıyoruz”
Etkinliğin açılış konuşmasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, halk dansları dernekleri ile aile gibi olmanın mutluluğunu her daim yaşadıklarını ifade etti. 

whatsapp-image-2023-07-19-at-08.54.51.jpegwhatsapp-image-2023-07-19-at-08.54.47.jpegwhatsapp-image-2023-07-19-at-08.54.49.jpegPandemi döneminde etkinliklerinin ertelenmiş olmasına karşın online etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Başkan Harmancı, bu yıl ise ortak aklı ve ruhu yansıtır şekilde pek çok derneğin katılımı ile çok özel ve güzel bir etkinliğe hep beraber imza atıldığını dile getirdi.

Başkan Harmancı, “Her zorlu zamanda kültürümüze, özümüze dönmemiz gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Çünkü kültürümüzün içinde emek var. Bu coğrafya hep zengin değildi, dedelerimiz ve atalarımız çok zor dönemler gördüler, çok emekler ettiler, çok ezildiler. O yüzden her zorluğu göreceğiz ve bileceğiz ki; bu zorlukları aşarken ihtiyacımız olanlardan biri de kültümüze ve özümüze dönmektir” dedi.
 
Turgay ve Kadirağa’dan LTB’ye ve Başkan Harmancı’ya teşekkür
TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay, pandemi ve deprem felaketi nedeni ile çalışmalarına ara verdiklerini ifade ederek, TUFAD olarak kendi içinde birçok etkinlikler yaptıklarını, farklı kurumlarının etkinliklerinde de paylaşımcı olduklarını ifade ederek, kapılarını ilk günden sevgi ile açan LTB’ye ve Başkan Mehmet Harmancı’ya ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da konuşmasında, TUFAD’ın çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiğini söyledi. Kadirağa, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve böylesi güzel bir ortamı yaratan LTB’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TUFAD Başkanı Arzu Can Turgay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya kendi kostümlerinden oluşan özel bir hediye sundu.

whatsapp-image-2023-07-19-at-08.54.56.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı...14 Temmuz 2023 Cuma 16:30
  • Sahte para zanlısı mahkemeye çıkarıldı14 Temmuz 2023 Cuma 16:00
  • Polis örgütüne 148 taze kan...12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:13
  • Tutuksuz yargılanacak12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:00
  • Zaigham Khan yaşamını yitirdi12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:39
  • Güneş gözlüğü çaldı.. Zanlı suçunu itiraf etti10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:10
  • KKTC'den çıkış yaparken yakalandı10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:05
  • Behiç Kurtcebe için acil kan aranıyor!10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:02
  • Dikkat bu yollar trafiğe kapalı09 Temmuz 2023 Pazar 09:52
  • Lefkoşa'da Bina Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar07 Temmuz 2023 Cuma 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti