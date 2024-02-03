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LESAM açıılacak

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LESAM açıılacak
LESAM açıılacak

 

HASDER Halk Sanatları Vakfı ile Yıltan Taşçı Akademi (YTA) arasında sanat, kültür ve eğitim alanlarında işbirliği ve güç birliği yapılması konusunda geçtiğimiz günlerde protokol imzalandı. 

Protokol uyarınca HASDER’e ait Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan eski Ayluka Kilisesi bina ve bahçesi, Lefkoşa Sanat Merkezi ( LESAM ) adıyla sanatseverlerin hizmetinde olacak.

İki fotoğraf stüdyosu ve sergi salonunun olduğu LESAM’da;  konser, sunum, söyleşi, konferans, panel, açık oturum, atölye çalışmaları vb. etkinlikler düzenlenecek.

LESAM’ın tam donanımlı olarak işlevsel hâle gelebilmesi için çalışmaların devam ettiği ve önümüzdeki günlerde açılacağı bildirildi. 

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