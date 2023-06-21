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Leventspor Türkiye'de U16 Kızlarda Yarı Final için ter dökecek

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Leventspor U16 Kız Basketbol Takımı, U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmek için Kocaeli’de bulunuyor.
Leventspor Türkiye'de U16 Kızlarda Yarı Final için ter dökecek

Leventspor U16 Kız Basketbol Takımı, U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmek için Kocaeli’de bulunuyor. A Grubu’nu üçüncü tamamlayarak yükselme grubu maçı oynamaya hak kazanan ve yükselme maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 92 – 42’lik farklı bir skorla mağlup eden Leventspor, çeyrek finale yükselmişti.

Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek Leventspor – BOTAŞ karşılaşması saat 13.15’te başlayacak.

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