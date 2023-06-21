Leventspor Türkiye'de U16 Kızlarda Yarı Final için ter dökecek

Leventspor U16 Kız Basketbol Takımı, U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmek için Kocaeli’de bulunuyor. A Grubu’nu üçüncü tamamlayarak yükselme grubu maçı oynamaya hak kazanan ve yükselme maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 92 – 42’lik farklı bir skorla mağlup eden Leventspor, çeyrek finale yükselmişti.
Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek Leventspor – BOTAŞ karşılaşması saat 13.15’te başlayacak.
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