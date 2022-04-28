Lirik Şiir Grubu Gazimağusa'da Sahne Aldı

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl yurtiçi turnesi kapsamında dün akşam Gazimağusa’da sahne aldı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Sanat Derneği’nde düzenlenen etkinlikte, Kıbrıslı şairlerin şiirleri ve bestecilerin bestelerinin yanı sıra Mağusalı şair Fatma Akilhoca’nın şiirleri de okundu.



Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Serkan Soyalan ve Yıltan Taşçı’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na, etkinlikte, piyanosuyla Kemal Taşçı da eşlik etti.



Kıbrıs Sanat Derneği Başkanı Aytaç Çağın etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Lirik Şiir Grubu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Çağın ayrıca, geçmiş yıllarda kaleme aldığı şiirlerini de seslendirdi.



TURNE PROGRAMI GİRNE İLE DEVAM EDECEK



Lirik Şiir Grubu, yurt içi turnesine mayıs ayında Girne ile devam edecek. Girne’de düzenlenecek olan etkinlik Filiz Naldöven’e ithaf edilecek.